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atriz Jessica Alba é condenada a pagar R$ 3,4 milhões ao ex-marido Cash Warren A decisão faz parte da divisão de bens após o divórcio do casal; a atriz já havia sido obrigada a pagar mais de R$ 17 milhões

Jessica Alba foi condenada a pagar ao seu ex-marido, Cash Warren, uma quantia significativa como parte do processo de divórcio. Uma decisão judicial do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles (EUA) na sexta-feira (20) ordenou que a atriz de 45 anos pague US$ 577 milhões (R$ 3,4 milhões) ao produtor.

Segundo o portal People, a quantia seria referente a um plano de participação nos lucros da empresa de Alba, a HonorBar Inc. Os documentos estipulam que Warren pode optar por receber o pagamento — que será dos fundos da Alba com saldo retroativo a 30 de junho de 2026 — integralmente e de imediato, ou por meio de um plano de aposentadoria.

Jessica não será obrigada a pagar a Warren quaisquer benefícios adicionais relacionados à sua empresa além desse valor, que será ajustado para refletir quaisquer ganhos ou perdas de investimento até a data do pagamento.

Alba e Warren se separaram em dezembro de 2024, após 16 anos de casamento. A artista entrou com o pedido de divórcio no tribunal do Condado de Los Angeles em janeiro de 2025, processo finalizado em março daquele ano.

Os dois concordaram em compartilhar a guarda dos três filhos, Honor Marie Warren, de 18 anos, Haven Garner Warren, de 15, e Hayes Alba Warren, de 8. Jéssica também havia aceitado pagar R$ 17,7 milhões para equilibrar a divisão de bens, quantia que foi aumentada com a nova decisão.

O ex-casal se conheceu em 2004 no set de filmagem de "Quarteto Fantástico", lançado em 2005. No longa-metragem, Jessica interpretou a Mulher Invisível, e Warren trabalhou como assistente do diretor Tim Story.

Eles oficializaram a união em 2008, antes do nascimento de sua filha mais velha. Atualmente, Jéssica está em um relacionamento com o ator Danny Ramirez. Ela e Warren aparentam ter mantido uma relação amigável desde a separação.

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