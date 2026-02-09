Seg, 09 de Fevereiro

Bad Bunny

Jessica Alba, Pedro Pascal e Karol G. Os artistas que curtiram o show do intervalo

Além da cantora Lady Gaga, apresentação de Bad Bunny contou com várias celebridades na chamada "La Casita"

Lady Gaga esteve entre os convidados no palcoLady Gaga esteve entre os convidados no palco - Foto: Josh Edelson/AFP

Um elemento marcante nas turnês recentes de Bad Bunny é a pequena casa rosa, a "La Casita". E, sim, ela foi uma atração a parte no show do intervalo do cantor porto-riquenho, no domingo (8), no Super Bowl.

Isso porque a estrutura, que é constante na turnê Debí Tirar Más Fotos pela América Latina, reuniu famosos bem conhecidos do grande público ao redor do mundo.

No evento esportivo, a casa rosa estava com os amigos mais próximo de Bad Bunny, que puderam acompanhar e interagir com o artista, como se estivessem curtindo tudo a partir de uma varanda, junto a inúmeros bailarinos. Por lá, estavam Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle, David Grutman, Pedro Pascal e Young Miko. 

Jessica Alba e Cardi BJessica Alba e Cardi B registraram o dia do Super Bowl nos stories (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora, compositora e ex-jogadora de futebol porto-riquenha, Young Miko, aliás, já se apresentou na Casita antes, durante a residência No Me Quiero Ir De Aqui de Bad Bunny em Porto Rico, assim como outras celebridades conhecidas.

Além desse casting estrelado, a apresentação contou com a participação surpresa de Lady Gaga, que cantou "Die With a Smile", em versão salsa, acompanhada da banda Los Pleneros de la Cresta. Além dela, Ricky Martin também subiu ao palco com a música “Lo Que Paso a Hawaii”.

