Bad Bunny Jessica Alba, Pedro Pascal e Karol G. Os artistas que curtiram o show do intervalo Além da cantora Lady Gaga, apresentação de Bad Bunny contou com várias celebridades na chamada "La Casita"

Um elemento marcante nas turnês recentes de Bad Bunny é a pequena casa rosa, a "La Casita". E, sim, ela foi uma atração a parte no show do intervalo do cantor porto-riquenho, no domingo (8), no Super Bowl.

Isso porque a estrutura, que é constante na turnê Debí Tirar Más Fotos pela América Latina, reuniu famosos bem conhecidos do grande público ao redor do mundo.

No evento esportivo, a casa rosa estava com os amigos mais próximo de Bad Bunny, que puderam acompanhar e interagir com o artista, como se estivessem curtindo tudo a partir de uma varanda, junto a inúmeros bailarinos. Por lá, estavam Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earle, David Grutman, Pedro Pascal e Young Miko.

Jessica Alba e Cardi B registraram o dia do Super Bowl nos stories (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora, compositora e ex-jogadora de futebol porto-riquenha, Young Miko, aliás, já se apresentou na Casita antes, durante a residência No Me Quiero Ir De Aqui de Bad Bunny em Porto Rico, assim como outras celebridades conhecidas.

Além desse casting estrelado, a apresentação contou com a participação surpresa de Lady Gaga, que cantou "Die With a Smile", em versão salsa, acompanhada da banda Los Pleneros de la Cresta. Além dela, Ricky Martin também subiu ao palco com a música “Lo Que Paso a Hawaii”.

