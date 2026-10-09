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MODA Jessica Alba aposta em alfaiataria na Semana de Moda de Paris; confira o look usado A produção foi usada pela atriz durante desfile da Zimmermann para a temporada Primavera/Verão 2027

Jessica Alba apostou na alfaiataria em tons neutros para acompanhar a Semana de Moda de Paris. Na útima segunda-feira (5), a atriz e empresária esteve na primeira fila do desfile da Zimmermann, que apresentou sua coleção feminina Primavera/Verão 2027, com uma produção que combina peças clássicas e modelagens contemporâneas.

O look escolhido reúne blazer estruturado, colete acinturado e calça de cintura alta com pernas amplas, em uma paleta que transita entre o creme e o off-white. O conjunto valoriza o corte das peças e aposta em proporções mais soltas para atualizar o tradicional terninho.

O contraste dos acessórios

Os acessórios tiveram papel importante na composição. A bolsa mais escura, carregada sob o braço, quebrou a uniformidade dos tons claros e acrescentou contraste ao visual. No pescoço, Jessica usou colares delicados em sobreposição, incluindo uma peça com pingente colorido, que trouxe um ponto de destaque à região do decote em “V” do colete.

Os óculos de sol complementam a produção com um toque urbano, equilibrando a formalidade da alfaiataria. Para finalizar, a atriz deixou os cabelos soltos, com ondas leves e mechas iluminadas, mantendo uma aparência natural e discreta.

O conjunto reforça a versatilidade da proposta. As peças podem ser usadas juntas ou separadamente, adaptando-se a diferentes ocasiões e permitindo composições que vão do ambiente profissional a eventos sociais.



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