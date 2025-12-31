A- A+

Tratamento Jessie J desabafa sobre o ano marcado pelo tratamento contra câncer de mama Na mensagem, com uma foto de seu olho cheio de lágrimas, ela compartilhou que este foi um dos anos "mais difíceis e mais mágicos" de sua vida pessoal e profissional

Jessie J fez um desabafo emotivo sobre o fim de ano. Em 2025, a cantora britânica foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e passou por tratamentos e uma mastectomia, compartilhando o processo com os fãs nas redes sociais. "Este é um relato sincero que, tenho certeza, vai viralizar. Mas quem se importa?", escreveu ela nos stories do Instagram na noite de terça-feira, 30.

Na mensagem, com uma foto de seu olho cheio de lágrimas, ela compartilhou que este foi um dos anos "mais difíceis e mais mágicos" de sua vida pessoal e profissional, mas que "toda a tristeza veio à tona esta semana".

A cantora destacou que, apesar das considerações sobre felicidade e "vida perfeita" que tomam as retrospectivas de fim de ano, "há luto, mágoa, dor, tristeza, desgosto e reflexão acontecendo nesta época do ano para muitos de nós, junto com as coisas boas e ótimas, ou por si só", disse.

"É a primeira vez que parei (de trabalhar e de estar em público em meses). Então, estou chorando muito. Escrevendo coisas, me sentindo muito mal, para ser sincera. O pior que me senti em muito tempo", escreveu Jessie. "Um acúmulo de coisas simplesmente vindo à tona e estou deixando sair. Não guardem tudo para si, pessoal. Não somos super-humanos nem fomos feitos para sermos felizes e positivos o tempo todo", disse.

Ela concluiu: "Enviando amor para todos que também estão se sentindo assim agora. Não há um final positivo aqui. Só que estou com vocês. Às vezes é uma merda".

Jessie J compartilhou processo contra a doença com o público

A cantora de 37 anos revelou o diagnóstico de câncer de mama no começo de junho. Em vídeo, disse que havia ponderado bastante se falaria sobre o assunto publicamente, e destacou que se sentia grata por ter descoberto a doença em estágio inicial.

Ela também anunciou que precisaria se afastar dos palcos temporariamente para realizar uma mastectomia, cancelando a parte de sua turnê que passaria pela Europa e América do Norte. Em julho, comemorou que os exames feitos após a cirurgia indicavam que a doença não se espalhou.

Em agosto, Jessie foi internada com infecção e líquido nos pulmões, e ressaltou que a recuperação do câncer seria lenta.

Ainda em tratamento, a cantora veio ao Brasil em setembro, quando se apresentou no festival The Town, em São Paulo. Ela já havia avisado que faria um show acústico e mais curto, de apenas uma hora, e fez um discurso emocionante.

"Algumas pessoas usam medicamentos, outros meditam, esta é minha forma de cura", disse ela, acrescentando que ainda não estava pronta para fazer um show completo.

Em novembro, ela lançou o sexto álbum da carreira, intitulado Don't Tease Me With A Good Time, e retomará sua turnê pelos Estados Unidos em janeiro. Jessie tem um filho pequeno, Sky, de 2 anos, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman.





Veja também