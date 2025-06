A- A+

TRATAMENTO Jessie J é diagnosticada com câncer e anuncia pausa na carreira Segundo a cantora, o câncer de mama foi descoberto no seu estágio inicial

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (3) para compartilhar seu diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. Ela precisará se afastar dos palcos temporariamente para realizar uma cirurgia

No vídeo, Jessie contou que vinha se submetendo a uma série de exames nas últimas semanas, e que segurou a notícia o quanto pôde. A decisão de falar publicamente, segundo ela, não foi fácil.

A cantora ponderou por dias se deveria dividir o diagnóstico, justamente por saber que a repercussão poderia ir além do que gostaria.



"Só queria ser honesta e compartilhar. Primeiro, porque eu não estou falando sobre isso o suficiente. Não estou processando isso, porque estou trabalhando muito. Eu sei o quanto compartilhar, no passado, me ajudou. Com outras pessoas me dando amor, apoio e compartilhando suas próprias histórias. Eu sou um livro aberto", disse.

Jessie destacou que se sente grata por ter descoberto a doença em estágio inicial e, mesmo lidando com o medo e a insegurança, tenta se apegar a esse detalhe positivo.

"Estou sublinhando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando nesse termo."







A artista ainda brincou ao dizer que passar pela cirurgia nas próximas semanas será uma forma "dramática de colocar silicone". Jessie afirmou que, felizmente, não precisará remover os mamilos e que encara essa etapa como um desafio temporário.

Antes do afastamento, ela segue cumprindo a agenda até o dia da apresentação no Summertime Ball, em 15 de junho, em Londres. Após o procedimento cirúrgico, a expectativa é retomar os trabalhos e lançar novas músicas.

Jessie J é uma das atrações do festival The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro. Até o momento, sua participação segue confirmada no Palco Skyline.



