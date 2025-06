A- A+

CANTORA Jessie J: entenda por que os casos de câncer de mama estão cada vez mais comuns em jovens A cantora de 37 anos revelou, no início de junho, que foi diagnosticada com a doença

A cantora Jessie J realizou no domingo, 15, seu último show antes da pausa na carreira para tratar um câncer de mama. A artista de 37 anos revelou, no início de junho, que foi diagnosticada com a doença.

“Este ser meu último show antes da cirurgia e todo o resto necessário é muito precioso. Sou tão grata por essa vida, por vocês, pela minha carreira, meu filho, meu parceiro, meus pais, minha família, minha banda, minha equipe, meu povo. Somos tão sortudos, temos tanta coisa para viver, tanta alegria”, disse ela.

Na época, ela afirmou que o câncer ainda está em estágio inicial e que ela vai continuar com suas mamas. "Não era algo que eu planejava, mas eu vou poder manter meus mamilos, o que é ótimo".





O número de mulheres com câncer de mama em idades mais jovens cresce em números alarmantes desde 2009, segundo estudo realizado pelo Instituto do Câncer. Naquele ano, 7,9% delas tinham menos de 40 anos. Em 2020, já eram 21,8%, em um aumento de 14,8%.

Um outro estudo realizado no Brasil com cerca de 3 mil mulheres, entre 2016 e 2018, mostrou que 43% dos casos de câncer de mama ocorreram em mulheres abaixo dos 50 anos e 17% até 40 anos.

A causa para isso está em dois fatores, segundo especialistas. O primeiro deles são alguns fatores de estilo de vida, como a maternidade tardia, maior prevalência de sobrepeso, piores hábitos alimentares e sedentarismo. Outro fator é o refinamento do diagnóstico — os exames de rastreamento conseguem detectar o tumor muito antes.

O principal sintoma continua sendo o exame de toque para observar se não há nenhum nódulo ou caroço na região da mama. Porém, as mulheres também podem ter vazamento de líquido na mama, alteração, retração ou aumento do tamanho. As chances de cura podem chegar a 95% se o câncer for diagnosticado de forma precoce.

No Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais afeta a população feminina, contabilizando 10,5% de todos os diagnósticos. No mundo, a doença afeta 2,3 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Ministério da Saúde preconiza que o exame de mamografia seja feito em mulheres a partir dos 50 anos, a cada dois anos.

Dependendo da fase da doença e do tipo de tumor, o médico pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapias-alvo.

