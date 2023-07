A- A+

ATOR Jesuíta Barbosa diz ter sido agredido pelo namorado, depois apaga post Publicação no Instagram foi excluída minutos depois, mas causou alvoroço entre os seguidores do ator

O ator Jesuíta Barbosa, 32 anos, preocupou os fãs nesta segunda (17), ao postar nos stories do seu Instagram que foi agredido pelo namorado, Cícero Ibero. Na postagem, Jesuíta disse: "C.I. me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner".

Jesuíta apagou a publicação poucos minutos depois, mas tempo o suficiente para gerar alvoroço entre os seguidores. "Um pouquinho chocado com relato de relacionamento abusivo do Jesuíta Barbosa", disse uma das pessoas. “É para vocês verem que agressão não só existe só entre casais héteros", comentou outra.

