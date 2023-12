A- A+

CINEMA Jesuíta Barbosa será Ney Matogrosso em cinebiografia do cantor; veja fotos do encontro dos dois Filme dirigido por Esmir Filho terá gravações iniciadas em fevereiro de 2024

O ator pernambucano Jesuíta Barbosa interpretará Ney Matogrosso no filme “Homem com H”, que vai retratar a trajetória do cantor. Os dois se encontraram para falarem sobre a cinebiografia, pela primeira vez, nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro.

As imagens da reunião foram compartilhadas pelo cineasta Esmir Filho, que vai dirigir o longa-metragem, em uma publicação compartilhada com Jesuíta no Instagram. Nos registros, o ator aparece conversando com o cantor em um sofá e em uma varanda com vista para o mar.

“Somos 30, somos 40, somos 80 anos. Somos todas as idades. Somos um filme, uma jornada de liberdade e afeto. Somos ‘Homem com H’ à nossa maneira. O que nos transborda atravessa as telas. O que perde chão é cachoeira”, escreveu Esmir.



Ainda de acordo com a publicação do diretor, as filmagens do longa começam em fevereiro de 2024. A produção é da Paris Filmes e Ney está participando ativamente da construção do projeto. Ainda não há data de estreia definida.

