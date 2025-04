A- A+

papa francisco Jesus em "The Chosen", Jonathan Roumie relembra encontros com papa: "Eternamente grato" O ator usou suas redes sociais para prestar uma homenagem ao papa, que teve sua morte divulgada nesta segunda (21)

Jonathan Roumie, conhecido por interpretar Jesus na série "The Chosen" ("O Escolhido"), usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao papa Francisco, após a divulgação da notícia de sua morte, na segunda-feira (21).

Católico, o ator destacou o impacto espiritual de ter se encontrado com o pontífice em duas ocasiões e compartilhou uma mensagem de pesar.

"Descanse em paz, querido papa Francisco", escreveu Roumie. "Meus sentimentos mais profundos a todos que o conheciam e foram afetados por sua partida".

Veja o post do ator

Segundo ele, conhecer o papa, como sucessor de São Pedro, é uma das maiores honras que um católico pode ter.



O ator contou que considera uma graça ter vivido essa experiência duas vezes. "É algo pelo qual serei eternamente grato", afirmou.

Para Roumie, os encontros com Francisco foram marcados por traços que considera essenciais no pontificado do papa: humildade, gentileza e generosidade.



Ele também comentou que busca levar essas qualidades para a vida pessoal, especialmente nos relacionamentos com outras pessoas.

Na mensagem, refletiu sobre como o exemplo de Francisco servia como um chamado direto para seguir o caminho de Cristo, mesmo diante das dificuldades da vida.



"A presença do papa sempre me pareceu um convite a seguir adiante, por mais estreito que seja o caminho", disse. Ao final, o ator se despediu do pontífice com uma oração e afirmou que agora ele habita "a presença eterna de quem o criou e o formou"



A série "The Chosen", que retrata a vida de Jesus e seus discípulos, alcançou grande popularidade entre o público cristão ao redor do mundo.

Atualmente, conta com quatro temporadas completas disponíveis gratuitamente no aplicativo oficial da série, além de estar presente nos catálogos da Netflix e do Prime Video.

A quinta temporada, intitulada A Última Ceia, estreou nos cinemas em abril de 2025 e será lançada no Prime Video ainda este ano, antes de chegar ao aplicativo oficial.

