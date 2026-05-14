Jesus no cinema: conheça Jim Caviezel, o ator que interpreta Jair Bolsonaro em filme
Conhecido por participar de produções religiosas, artista passou a divulgar a produção em suas redes sociais
“Dark Horse”, o filme que conta a trajetória de Jair Bolsonaro (PL), voltou a virar assunto. Desta vez, não por conta da arte em si.
É que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, recorreu ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pedindo dinheiro para custear a produção, de acordo com áudio obtido pelo site The Intercept.
Apuração da colunista Malu Gaspar, do Globo, dá conta de que o repasse foi de R$ 62 milhões entre fevereiro e maio de 2025. Fato é que o filme já ganhou material de divulgação e tudo, com o ator que interpretará o político divulgando o longa, que tem previsão de ser lançado em setembro próximo.
Trata-se do americano Jim Caviezel, de 57 anos, que ficou conhecido mundialmente por interpretar Jesus em “A paixão de Cristo”, de Mel Gibson, longa que retrata as últimas horas antes da crucificação.
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O sucesso de bilheteria transformou Caviezel em um nome conhecido internacionalmente, mas também mudou os rumos de sua carreira. Em entrevistas, o ator já afirmou que passou a receber menos convites para certos tipos de papéis após viver Cristo nas telas, ficando mais associado a personagens dramáticos e produções ligadas à fé.
Católico e com posicionamentos conservadores, Caviezel costuma dizer que escolhe trabalhos alinhados aos seus valores pessoais. “Conhecido por suas convicções católicas, costuma escolher papéis alinhados a esses valores”, afirma o seu site. Ao longo dos anos, participou de produções religiosas e de projetos que, segundo ele, “buscam dizer a verdade” e provocar reflexão.
Antes de se tornar um rosto associado a produções religiosas, Caviezel tentou seguir carreira no basquete e sonhava em jogar na NBA. Uma lesão no pé durante a faculdade, no entanto, mudou seus planos. O ator se mudou para Los Angeles, trabalhou como garçom e começou a disputar testes até conquistar espaço em Hollywood no fim dos anos 1990. Na carreira, participou de filmes como “Além da linha vermelha” e “O conde de Monte Cristo”.
Fora das telas, o ator é casado desde 1996 com Kerri Browitt e é pai de três filhos adotivos.