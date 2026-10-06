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Famosos Jheny Santucci anuncia o fim do casamento com Arthur Aguiar Ao final, a influenciadora pediu privacidade para a família. "Peço apenas respeito e privacidade neste momento, principalmente por existirem crianças envolvidas", escreveu

Jheny Santucci confirmou o fim do casamento com Arthur Aguiar nesta terça-feira, 6. A influenciadora havia compartilhado um anúncio sobre a separação na segunda-feira, 5, mas apagou o conteúdo pouco depois. Em uma nova publicação, ela confirmou o término.

"Não pretendo estender o assunto ou expor detalhes sobre uma decisão que pertence à nossa vida particular. A partir de agora, nossa relação será exclusivamente voltada aos nossos filhos e às responsabilidades que compartilhamos como pais", declarou.

Jheny também negou que os boatos sobre a situação financeira de Arthur tenham motivado a separação. "Também faço questão de esclarecer que essa decisão não tem qualquer relação com as recentes notícias ou especulações envolvendo questões financeiras", afirmou.

Ao final, a influenciadora pediu privacidade para a família. "Peço apenas respeito e privacidade neste momento, principalmente por existirem crianças envolvidas", escreveu.

Separação acontece 2 meses após casamento

Jheny Santucci e Arthur Aguiar estavam juntos desde 2023 e oficializaram o casamento civil em julho deste ano. Em agosto, o casal anunciou a segunda gravidez da influenciadora.

Os dois são pais de Gabriel, de 2 anos, e esperam outro filho. Arthur também é pai de Sophia, de 7 anos, fruto do relacionamento com Maíra Cardi.

Notícias sobre situação financeira

No mês passado, a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, publicou que Arthur Aguiar era alvo de um processo na Justiça de São Paulo relacionado ao aluguel de um apartamento.

Segundo informações divulgadas pela coluna, o imóvel teria sido alugado em 2025, com contrato previsto até novembro de 2027. Os valores mencionados no processo chegariam a cerca de R$ 60 mil mensais, considerando aluguel e encargos.

Na ocasião, Arthur se manifestou de forma indireta sobre as notícias. Em um trecho publicado nas redes sociais, afirmou: "É triste ver como não existe mais limite para nada. O importante é gerar cliques, engajamento, likes, comentários, independentemente do que isso pode gerar de dano no outro."

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