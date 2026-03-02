A- A+

Cinema Jim Carrey: artista diz ter se passado por ator em evento francês; entenda Muitos estranharam o visual do comediante e consideraram a hipótese de um imitador ter comparecido ao evento em seu lugar

Após o ator Jim Carrey ser homenageado durante o Prêmio César 2026, conhecido como o "Oscar francês", na última quinta-feira, 26, o maquiador Alexis Stone alegou ter se passado pelo astro durante o evento.

Em uma publicação feita em seu Instagram no domingo, 1º, Stone compartilhou fotos de uma prótese facial e de uma peruca que se assemelham ao visual do astro canadense, alegando que teria estado em Paris vestido como o ator.

Na legenda, ele escreveu: "Alexis Stone como Jim Carrey em Paris".

As imagens alimentam teorias da conspiração que surgiram nas redes sociais após a aparição rara de Carrey. Muitos estranharam o visual do comediante e consideraram a hipótese de um imitador ter comparecido ao evento em seu lugar.

A presença de Carrey, no entanto, foi confirmada por Gregory Caulier, delegado geral do César.

Em comunicado enviado à revista americana Variety, ele descartou os rumores e reforçou que as homenagens ao astro de O Show de Truman e Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças foram preparadas com meses de antecedência.

"A visita de Jim Carrey foi planejada desde o verão. Desde o início, ele ficou muito emocionado com o convite de Academia. Foram oito meses de discussões, e ele trabalhou em seu discurso, em francês, por meses, me perguntando qual era a pronúncia correta de certas palavras", afirmou Caulier. "Ele veio acompanhado de sua parceira, sua filha, seu neto e 12 familiares e amigos próximos. Seu agente de longa data o acompanhou. Seu velho amigo Michel Gondry, que fez um filme e duas séries com ele, estava lá."

O ator canadense Jim Carrey, que recebeu um Prêmio César, posa com seu troféu durante a 51ª edição da cerimônia de entrega dos Prêmios César, no Olympia, em Paris, em 26 de fevereiro de 2026. (Foto de ALAIN JOCARD / AFP)

Alexis Stone, que tem mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, é conhecido por suas transformações em outros artistas e ícones da cultura pop. Ele já apareceu em eventos como Glenn Close, Anna Wintour, Lana Del Rey, Jack Nicholson e outros.

Durante seu discurso, Jim chegou a se emocionar e agradeceu ao apoio constante da família.

"Obrigado à minha maravilhosa família, minha filha Jane e meu neto Jackson. Eu amo vocês agora e para sempre. Obrigado à minha sublime companheira, Mina. Eu te amo, Mina. E, por fim, obrigado ao homem mais engraçado que já conheci: meu pai, Percy Joseph Carrey, que me ensinou o valor do amor, da generosidade e do riso", recordou.

