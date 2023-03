A- A+

K-POP Jimin, do BTS, lança "Face", seu 1º álbum solo, e o MV de "Like crazy"; veja Já o videoclipe do single de pré-lançamento, "Set me free pt. 2", foi liberado há uma semana

O integrante do BTS Jimin lançou nesta sexta-feira (24) seu primeiro disco solo, o EP intitulado "Face", contendo seis faixas, incluindo a versão em inglês da faixa-título, "Like crazy". O videoclipe desta canção, com a letra em coreano, também foi liberado, já somando 5,9 milhões de visualizações e 1,5 milhão de curtidas.

Outra novidade ficou para sua participação no programa americano The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, transmitido na noite desta quinta-feira e madrugada de sexta-feira. Na entrevista, o cantor de 27 anos afirmou que o álbum novo retrata as emoções que ele sentiu "cronologicamente ao longo da pandemia".

Além disso, a primeira performance televisiva de "Like crazy" será exibida na edição do The Tonight Show entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de sábado.

Jimin comentou ainda que mantém contato com os demais integrantes do BTS. O grupo está num período de pausa em atividades conjuntas até que os sete completem o serviço militar obrigatório para todos os homens aptos na Coreia do Sul. O membro mais velho, Jin, de 30 anos, se alistou em dezembro, mês que marca seu aniversário. O próximo agora a entrar para as forças armadas sul-coreanas é J-Hope, de 29 anos. Ele ainda não divulgou a data do alistamento, mas informou que o dia já foi definido.

O período de serviço dura aproximadamente 18 meses, e a expectativa é que os sete tenham finalizado suas obrigações até meados de 2025. Apesar disso, o executivo Bang Si-hyuk, que fundou a agência Big Hit Entertainment, hoje transformada num conglomerado chamado HYBE, afirmou à imprensa que não há ainda uma data de retorno às atividades musicais estabelecida para o BTS. Quanto a isso, Jimin descreveu ao jornal japonês Nikkei Asia, em entrevista publicada nesta sexta-feira (no fuso-horário de Tóquio), suas expectativas de que o BTS voltará com "grande sinergia".

"Quando vejo o que os outros membros estão fazendo, fico impressionado com o quão diferentes somos. Fazer meu álbum solo me fez perceber o quanto eu dependia de outros membros em certas coisas. Também enfrentei profundos dilemas sobre música. Acho que os outros membros estão passando por coisas semelhantes, o que ajudará a gerar uma grande sinergia quando voltarmos a estar juntos como um grupo", afirmou Jimin.

No programa do Jimmy Fallon, o cantor aproveitou ainda para mandar um recado à cantora Halsey, com quem o BTS gravou o hit "Boy with luv", lançado em 12 de abril de 2019. "Ela tem um grande coração e ela tem o talento que deixaria qualquer um maravilhado. Todos os nossos integrantes a amam", comentou.

Veja também

BBB 23 "Vingadores - A Última Missão" leva heróis da Marvel para o teatro