Jimin, do BTS, se liberta no solo 'Set me free pt.2' em rap autoral; veja o MV

Integrante do BTS, o cantor sul-coreano Jimin lançou, nesta sexta-feira, o single e o videoclipe de "Set me free pt.2", uma prévia de seu álbum de estreia solo, intitulado "Face", a ser lançado na próxima sexta-feira (24). Confira:

Jimin se reinventa enquanto artista na nova canção, do gênero hip hop, chamando atenção por entregar um rap que evidencia seus sentimentos. Ele participou da composição da música e da escrita da letra, ao lado de GHSTLOOP, Pdogg e Supreme Boi.

O MV é centrado em um único ambiente, um grande salão cinza com uma parede dividida por repartições iluminadas. Na coreografia, Jimin mostra seus passos junto a um grupo de dançarinos. Todos aparecem de roupas escuras, exceto pela cena final, em que Jimin surge vestindo branco. Enquanto isso, na letra, Jimin compara a si mesmo com uma borboleta prestes a voar.

"Olhe para mim agora / Eu não vou parar, mesmo que eles zombem de mim / Ficando louco para ficar são / Levante suas mãos para o meu eu anterior", diz trecho de "Set me free pt.2".

Em entrevista à revista Vogue Korea, Jimin contou que tentou "olhar profundamente" dentro de si mesmo e "ser o mais honesto possível" por meio do álbum solo.

"Muito disso é baseado em minhas próprias experiências, mas espero que todos os que ouvem achem reconhecível e reconfortante. Eu disse em algum lugar que as músicas que RM escreveu para seu álbum solo, "Indigo", lançado no final do ano passado, me deram vontade de andar de bicicleta. Se você ouvir o álbum de RM enquanto pedala até sua cafeteria favorita e ouvir meu álbum enquanto estiver lá, será um dia perfeito. Eu prometo!"