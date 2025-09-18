Jimmy Kimmel apresentou Oscar quatro vezes e entrevistou Fernanda Torres; relembre

A- A+

Um dos maiores nomes do talk-show nos Estados Unidos, Jimmy Kimmel teve seu programa suspenso pela rede ABC, do grupo Disney, por tempo indeterminado após monólogo ironizando o luto do presidente Donald Trump diante do assassinato de Charlie Kirk. Ele também afirmou que o MAGA (referência ao movimento pró-Trump Make America Great Again) estava tentando tirar proveito político da morte do ativista ultra conservador.



Comediante, apresentador de TV, produtor e escritor, Jimmy Kimmel comanda o talk-show Jimmy Kimmel Live! na ABC desde 2003. Um dos programas do gênero com maior audiência na TV Americana, o talk-show recebeu, apenas nas últimas semanas, convidados como Rob Lowe, John Oliver, Bryan Cranston, Sean Penn, Mark Hamill e Denzel Washington. No período de campanha para a última edição do Oscar, Fernanda Torres foi entrevistada por Kimmel.



"Estou com medo de voltar (ao Brasil), de verdade", disse a atriz em meio a maratona de compromissos nos EUA, em janeiro. "Porque eu preciso descansar, sabe. Você é a minha última tarefa. Sim, você é uma tarefa, e se eu conseguir aqui, consigo em qualquer lugar", brincou Fernanda, usando um trecho da canção "New York, New York", eternizada por Frank Sinatra.

A popularidade do programa fez Kimmel ser convidado, e apresentar, as edições do Emmy de 2012 e 2016 e o Oscar em 2017, 2018, 2023 e 2024. Na primeira vez que comandou o prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, Kimmel também foi crítico a Donald Trump, em seu primeiro mandato.

"Gostaria de agradecer ao presidente Trump. Vocês lembram da época em que o Oscar parecia racista? Passou. Graças a ele", afirmou em fevereiro de 2017. "É importante que paremos um segundo para apreciar o que está acontecendo aqui. Estamos no Oscar, vocês estão indicados. Alguns poderão subir ao palco e dar um discurso que o presidente dos Estados Unidos irá comentar no Twitter em caixa alta quando for ao banheiro às 5h da manhã."

Veja também