Jimmy Kimmel ressurge nas redes sociais antes de voltar ao ar nesta terça; veja o que ele disse

Após uma semana de silêncio, o comediante Jimmy Kimmel se pronunciou pela primeira vez após ter o seu programa de entrevistas suspenso pela Disney. A manifestação, no entanto, ocorreu após o anúncio de que o seu talk show retornará ao ar nesta terça-feira, 23.

Em seu Instagram, o comediante postou uma foto ao lado do famoso roteirista e produtor de Hollywood, Norman Lear. "Sentindo falta desse cara hoje", escreveu o apresentador nesta terça-feira, 23. Nos comentários da postagem, Kimmel recebeu inúmeras manifestações de apoio.

A escolha da foto com Lear, entretanto, não foi coincidência. O produtor se tornou conhecido por criar algumas das sitcoms mais famosas da história da televisão norte-americana, como The Jeffersons, One Day at a Time e All in the Family.

O artista, que morreu em 2023, também era conhecido por seu ativismo político e sua defesa da liberdade de expressão. Em 1973, foi revelado que o nome de Lear figurava na "lista de inimigos" do ex-presidente republicano Richard Nixon.

A natureza do documento foi descoberta durante o escândalo de Watergate e apontava para um levantamento de personalidades famosas que incomodavam ou rivalizavam com o político norte-americano. Após a morte de Lear, Kimmel prestou homenagens ao artista em um emocionante monólogo em seu programa.

"Ele mudou a comédia da melhor forma possível", afirmou o comediante em 2023. "Ele nos ensinou tanto sobre tantas temas sérios, mas sempre nos fazendo rir. Todas as pessoas que trabalhavam com televisão, ou até mesmo que somente assistam, tem uma grande dívida com ele. Especialmente eu", finalizou.

Entenda o caso

O programa Jimmy Kimmel Live! foi suspenso da emissora norte-americana ABC e de suas emissoras afiliadas na última terça-feira, 16, após o apresentador tecer comentários que ligavam a morte do influenciador trumpista Charlie Kirk ao movimento MAGA (Make America Great Again).

As falas indignaram parte da ala conservadora dos Estados Unidos, que passou a pedir o boicote ao programa. Trump comemorou a iniciativa da emissora e afirmou que a emissora teve "a coragem de fazer o que precisava ser feito". "Ótima notícia para os EUA: o programa ‘Jimmy Kimmel Live!’, criticado por sua baixa audiência, foi CANCELADO", disse.

A decisão da ABC, no entanto, também foi alvo de críticas. Diversas celebridades saírem em apoio ao apresentador, classificando a ação da emissora como censura e uma afronta contra a liberdade de expressão.

Uma carta aberta de apoio a Kimmel, organizada pela União Americana pelas Liberdades Civis, foi assinada por mais de 400 artistas, como Meryl Streep, Tom Hanks, Natalie Portman, Jennifer Aniston, Jamie Lee Curtis e Jason Bateman.

Após a pressão, a Disney - dona da ABC -, anunciou o retorno do Jimmy Kimmel Live! "É uma decisão que tomamos porque consideramos que alguns dos comentários eram inoportunos", afirmou a empresa em comunicado à imprensa. "Passamos os últimos dias em conversas profundas com Jimmy e então decidimos que o programa volta ao ar na terça-feira", finalizou.



