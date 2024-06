A- A+

BTS Jin, estrela do BTS, conclui serviço militar na Coreia do Sul Os sete integrantes da "boy band" mais popular do mundo têm realizado o serviço militar, que Seul exige de todos os homens menores de 30 anos devido às tensões com a Coreia do Norte

A estrela do pop sul-coreano Jin, da banda BTS, concluiu nesta quarta-feira (12, noite de terça em Brasília) o serviço militar na Coreia do Sul, sendo o primeiro integrante do grupo a completar o processo obrigatório.

Os sete integrantes da "boy band" mais popular do mundo têm realizado o serviço militar, que Seul exige de todos os homens menores de 30 anos devido às tensões com a Coreia do Norte, o que fez com que o grupo estivesse em pausa desde 2022.

Jin saiu pelos portões de sua base do Exército no condado de Yeoncheon (norte), onde foi recebido por seus companheiros de banda J-hope, V, RM, Jungkook e Jimin.

RM tocou no saxofone o refrão do sucesso do BTS "Dynamite" enquanto os outros companheiros o abraçavam e lhe ofereciam um enorme ramo de flores.



Acolhimento dos fãs

Fãs penduraram previamente cartazes coloridos em frente à base, um dos quais dizia "Seok-jin, você fez muito bem nos últimos 548 dias. Estaremos com você com nosso amor incondicional", citando o nome completo do cantor.

Um balão gigante foi lançado com uma mensagem de felicitação pela sua saída.

E o condado de Yeoncheon também colocou um cartaz com a legenda "BTS Jin, o último ano e meio foi uma alegria para nós. Yeoncheon não te esquecerá".

A agência promotora do BTS, HYBE, anunciou a saída de Jin no Weverse, uma rede social de fãs. Também pediu aos seguidores que não fossem à base.

