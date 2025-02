Jiu-jitsu, musculação e corrida de 8 km por dia: a transformação de Luccas Neto, que surpreendeu fãs

A- A+

É comum que as visitas de Luccas Neto se surpreendam com a academia que o influencer organizou nas acomodações de sua mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O espaço faz parte de uma rotina que o irmão de Felipe Neto adotou há alguns anos, quando passou a praticar jiu-jitsu e a fazer musculação. Agora, ao exibir o corpo sarado na web, ele também surpreendeu os seguidores com sua nova forma física.

Luccas publicou um antes e depois, com uma foto quando tinha 24 anos e uma outra recente, aos 32. Na segunda, o influencer exibe o corpo sarado, além das tatuagens que fez neste período de oito anos — o que rendeu diversos elogios dos internautas.





E quem pensa que isso gerou algum tipo de ciúme em Jessi, a mulher do influencer, está muito enganado. “Tudo bem, eu gosto, porque você malha todos os dias, faz jiu-jitsu, corre todos os dias e, de fato, está um gostoso. Tá envelhecendo igual vinho, amor”, disse ela ao responder sobre os tais comentários.





O influencer Luccas Neto e a mulher Jessi — Foto: Reprodução/Instagram

Na mansão de Luccas há uma acomodação para os diversos aparelhos, inclusive uma esteira, que ele afirma ter comprado por R$ 200 mil. O influencer já afirmou que gosta de treinar junto com Jessi.

“A academia coloquei no meu estilo de vida porque eu cheguei a pesar 106 kg. Resolvi entrar na rotina por saúde, tenho filhos, trabalho todo dia”, disse ele em uma conversa com o youtuber Lucas Rangel. “Eu corro 8 km todos os dias”, continuou.

Em 2020, Luccas já celebrava uma perda de 16 kg em um ano, em uma entrevista ao Globo:

— Meu peso atual é 83kg. Emagrecer foi uma missão muito difícil. Mas é bom que sirva de estímulo para outras pessoas. Dá para fazer. Mesmo com agenda lotada e um estresse enorme de trabalho, é possível colocar a saúde em primeiro lugar — disse ele, que foi criticado por produzir conteúdo com ênfase em junk foods em seu canal do YouTube.

Em outra ocasião, o influencer afirmou que tem aprendido alguns valores durante a prática do jiu-jitsu: “Meu mestre me ensinou que o jiu-jitsu é outra coisa: disciplina, amor ao próximo, respeito. E aí, hoje eu faço todos os dias”.

