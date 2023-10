A- A+

Música Isabella Taviani comemora 20 anos de carreira no Teatro do Parque, nesta sexta-feira (6); confira Pernambucana Riáh faz tributo à Gal Costa no show de abertura

Nesta sexta-feira (06), Isabela Taviani retorna ao Teatro do Parque com a temporada 2023 do Projeto Seis e Meia, ao lado da cantora pernambucana Riáh como show de abertura em homenagem ao legado de Gal Costa. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e estão disponíveis para compra através do Sympla, e na Loja Vagamundo do Shopping Boa Vista.

No palco, Taviani interpreta sucessos do seu repertório que são queridos pelo público, como "Digitais", "Diga sim pra mim", "Último Grão", "A canção que faltava" e "Luxúria", assim como canções do seu último álbum, "A máquina do tempo”, e o seu novo single, "Repito", lançado em 2022.

Para mais, a noite contará com o show de abertura da cantora e professora de canto Riáh. Natural de Garanhuns e radicada em Caruaru, Riáh mescla na sua trajetória elementos das suas origens indígenas e afrobrasileiras para construir sua musicalidade. Seu disco de estreia, "Retinta", foi lançado em 2023 e bebe nessa fonte de agreste, sertão e potência do nordeste brasileiro.

Serviço:

Projeto Seis e Meia, com Isabella Taviani e Riáh

Sexta-feira (06), às 18h30

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: a partir de R$ 60 no Sympla e na Loja Vagamundo (Shopping Boa

Vista)



