Transfobia J.K. Rowling critica Emma Watson e a chama de 'ignorante' em nova polêmica sobre questões trans Autora de Harry Potter acusa atriz de 'pouca experiência de vida real' e rebate declarações recentes de afeto feitas pela ex-intérprete de Hermione

A escritora JK Rowling, autora da saga Harry Potter, voltou a protagonizar uma polêmica neste domingo ao atacar a atriz Emma Watson, que interpretou Hermione nos filmes da franquia. Em uma longa declaração publicada nas redes sociais, Rowling chamou a ex-estrela da série de “ignorante sobre o quão ignorante ela é”, em meio às divergências públicas que mantém com atores do elenco sobre questões de identidade de gênero.

Emma, de 35 anos, já havia criticado a posição da autora em relação ao debate trans, mas em entrevista recente afirmou que “ainda a valoriza”, apesar das diferenças. A fala provocou a reação de Rowling, que negou dever qualquer tipo de “consentimento eterno” aos atores que interpretaram seus personagens.



"Não me é devido o consentimento eterno de nenhum ator que já interpretou um personagem que criei. A ideia é tão ridícula quanto eu consultar o chefe que tive aos 21 anos para saber quais opiniões devo ter hoje em dia", afirmou a escritora, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

Rowling disse que Emma Watson e Daniel Radcliffe, em particular, têm se colocado como “porta-vozes de fato” do universo Harry Potter, ao criticarem publicamente suas opiniões. A autora também recordou um episódio em que, após um discurso feminista da atriz, recebeu um bilhete escrito à mão com a mensagem: “Sinto muito pelo que você está passando”. Segundo Rowling, o gesto foi contraditório diante das críticas públicas.

A escritora acusou a atriz de falar a partir de privilégios.

"Como outras pessoas que nunca viveram a vida adulta sem o conforto da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que ignora o quanto é ignorante. Ela nunca precisará de um abrigo para moradores de rua, de um hospital público ou de um centro de atendimento a vítimas de estupro administrado pelo Estado", escreveu.

Rowling também destacou que viveu na pobreza ao escrever o primeiro livro da saga e disse que a destruição de direitos das mulheres atinge, sobretudo, quem não tem os mesmos privilégios que Watson.

A autora concluiu afirmando que só decidiu responder após à entrevista recente da atriz, que descreveu como uma mudança de postura.

"Adultos não podem esperar se aproximar de um movimento ativista que regularmente defende o assassinato de um amigo e, em seguida, afirmar seu direito ao amor do ex-amigo, como se o amigo fosse de fato sua mãe", disse.

