Jo Frost, a 'Supernanny', faz desabafo após ser diagnosticada com doença grave causada por alergias

Personalidade da televisão que ficou famosa entre 2005 e 2011 pelo protagonismo em "Supernanny", série que mostrava a tal "super babá" com uma abordagem rigorosa para ajudar famílias com novas técnicas de criação de filhos, a britânica Jo Frost fez um apelo, por meio das redes sociais, após revelar que foi diagnosticada com anafilaxia.

Em publicação no Instagram, ela chamou atenção para a gravidade da doença, que gera potenciais riscos para quem dá de ombros para os sintomas.

"Se você ignora a gravidade desta condição médica, é tão grave quanto apontar uma arma carregada para si", afirmou Frost.

"Não me desculpo por ter essa condição médica. Eu não a escolhi, e ela não define quem eu sou ou o impacto que tenho no mundo todos os dias. Mas afeta a forma como vivo minha vida diariamente — como os cuidados que preciso tomar e a energia que gasto para manter uma atenção constante", ressaltou a babá, escritora e apresentadora de 55 anos.

Anafilaxia é uma reação alérgica potencialmente fatal, que pode ocorrer em segundos ou minutos após a exposição a um alérgeno. Ela faz com que o sistema imunológico libere uma enxurrada de substâncias químicas, o que pode levar o corpo a entrar em choque — a pressão arterial cai repentinamente e as vias respiratórias se estreitam, dificultando a respiração.

Os gatilhos variam, mas geralmente incluem alimentos, medicamentos, veneno de insetos e látex. Jo Frost contou que já sobreviveu a inúmeros choques anafiláticos, alguns dos quais exigiram internação hospitalar.



"Já sobrevivi a mais choques anafiláticos do que estou disposta a detalhar neste momento", disse Frost, no Instagram.



A estrela do reality show "Supernanny" destacou que milhões de pessoas ao redor do mundo, incluindo crianças e adultos, "vivem com cautela e ansiedade enfrentando essa jornada, sem receber compaixão, educação ou empatia suficientes daqueles que não passam por isso".

Na mesma ocasião, ela reforçou a importância de um olhar cuidadoso, por parte da sociedade, para pessoas que enfrentam esse problema.

"Não quero um tratamento especial. Quero ser tratada com a mesma dignidade e atenção que oferecem a outras pessoas", disse Frost.

Ela acrescentou: "Não preciso de insultos murmurados, comentários passivo-agressivos ou de ignorância. Só preciso que você esteja disposto a aprender, a educar sua equipe, a mudar suas políticas, cardápios, ambientes de trabalho, treinamentos escolares, espaços para eventos... Tudo isso para acolher as crianças, que na verdade são responsabilidade de todos nós neste mundo. Por que não demonstrar empatia e compreensão uns com os outros?".

