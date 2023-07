A- A+

Música Joana celebra carreira com show no Projeto Seis e Meia Gabi da Pele Preta e Alexandre Revoredo abrem a noite; saiba detalhes

A cantora Joana celebra 45 anos de carreira com show no Recife no próximo dia 18 agosto, na programação do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque - espaço localizado na Boa vista, centro do Recife. A abertura da noite fica por conta de Gabi da Pele Preta e Alexandre Revoredo.



Com ingressos a partir de R$ 60, que podem ser adquiridos via Sympla, o show rememora clássicos de carreira da artista carioca, além das boas-novas de"Aqui e Agora" (2020) - trabalho de inéditas após hiato de quase duas décadas.





O disco, que conta com a parceria da poeta e compositora brasileira Sarah Benchimol - com ela Joana assina pelo menos três faixas do disco, são elas: "Olhos Nus", "Lado B" e "Por Detrás do Espelho".



Entre as faixas ela também traz à tona trabalho do pernambucano Maciel Melo, na faixa de abertura "Imagine" e em O Cravo e a Magnólia".

Serviço

Show de Joana no Projeto Seis e Meia



Onde: Teatro do Parque

Quando: 18 de agosto

Ingressos no Sympla a partir de R$ 60



Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Informações: (81) 3242-3437

