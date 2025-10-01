A- A+

jornalismo Joana Treptow sai da Band para trabalhar em novo projeto A jornalista deixa a emissora após dez anos de trabalho

Na Band desde 2015, Joana Treptow pediu demissão da emissora na manhã desta terça-feira (30). Ela deixará o jornal que apresenta para trabalhar na rádio Transamérica. A informação foi divulgada pelo Flávio Ricco no portal Leo Dias.

A jornalista luso-brasileira de 31 anos começou sua carreira na Bandeirantes quando ainda era estagiária. Ela já foi repórter, apresentadora e editora dos programas da rede.

Outros nomes estão negociando com João Camargo, novo dono da Transamérica, e em breve devem ser anunciados.

