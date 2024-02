Joanah Flora lança o single "Sereia da Maré" nesta sexta (2), dia de Iemanjá

A- A+

A multiartista pernambucana Joanah Flor aproveitou esta sexta (2), Dia de Iemanjá, para lançar o seu novo single, “Sereia da Maré”, nas plataformas digitais. A canção, que dá nome ao seu primeiro álbum, será apresentada ao público pela primeira vez em show que a cantora realizará neste sábado (3), às 22h, no palco do PREAMP 2024, que acontece no Cais da Alfândega, Bairro do Recife.



Com produção de Lindemberg Oliveira, “Sereia da Maré” chega às plataformas através do selo Tropical Diáspora Records. A faixa mescla a sonoridade do carimbó com influências da música popular regional, da musicalidade afro-indígena e do manguebeat.

A canção exalta as mulheres pescadoras marisqueiras de Pernambuco, que extraem seu sustento dos mares, rios e manguezais e também reverencia a Jurema Sagrada, a ancestralidade e o Sagrado Feminino presente nas águas.

“Minha fonte de inspiração para compor essa canção foi a luta dessas mulheres que cantam e encantam: que dominam seus territórios, que vão atrás de seu sustento, que caçam suas presas, que são donas de si”, comenta a artista.

“Sereia da Maré” é o primeiro single de Joanah Flor desde 2018, quando lançou “Deixa ela”, que exalta a liberdade e o empoderamento feminino. A nova música prenuncia o primeiro álbum de Joanah.

“Após o Carnaval, vamos lançar mais um single que formará um compacto em vinil contendo as canções ‘Sereia da Maré’ e ‘Grito da Sereia’, conta a artista. "E, até o final do ano, vamos trabalhar em mais músicas para, então, realizar o lançamento do meu primeiro disco”, adianta.

SERVIÇO

Show e lançamento do single “Sereia da Maré”, com Joanah Flor

Quando: Sábado (3), às 22h

Onde: Festival Pré-AMP | Cais da Alfândega - Bairro do Recife

Acesso gratuito

