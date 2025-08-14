A- A+

SHOW Joanna celebra 45 anos de carreira com show no Teatro RioMar Recife, em setembro Repertório da apresentação conta com os clássicos ''Um Sonho a Dois'' e ''Amanhã Talvez''

Joanna chega na capital pernambucana com a turnê ''45 Anos de Carreira'' para celebrar com o público recifense a trajetória repleta de sucessos da artista, como ''Um Sonho a Dois'' e ''Amanhã Talvez''. A cantora e compositora sobe ao palco do Teatro RioMar Recife, no dia 5 de setembro, às 21h. Os ingressos estão disponíveis no site Uhuu e na bilheteria do teatro.

Joanna é uma voz que atravessou gerações durante a carreira, conhecida pelas músicas românticas e composições gravadas por artistas como Cauby Peixoto, Ângela Maria, Simone e Emílio Santiago. A carioca vendeu milhões de discos, consolidou o nome na MPB e produziu dezenas de hits, dentre os 21 álbuns de estúdio, dois DVDs, dois discos em espanhol e cerca de 25 milhões de cópias vendidas no Brasil e no exterior.

Além das já citadas ''Um Sonho a Dois'' e ''Amanhã Talvez'', as canções ''Descaminhos'', ''Recado'', ''Amor Bandido'', ''A Padroeira'', ''Momentos'', ''Tá Faltando Você'' e ''Teu Caso Sou Eu'' integram repertório do show. Músicas do mais recente álbum, ''Aqui e Agora'', também vão ser cantadas na apresentação do Teatro RioMar Recife.



SERVIÇO

Joanna - ''45 Anos de Carreira''

Quando: 5 de setembro, 21h

Onde: Teatro RioMar Recife - Shopping Rio Mar, Pina

Ingressos: a partir de R$ 80 no Uhuu ou bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife



Com informações da assessoria de imprensa

