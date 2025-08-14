Qui, 14 de Agosto

SHOW

Joanna celebra 45 anos de carreira com show no Teatro RioMar Recife, em setembro

Repertório da apresentação conta com os clássicos ''Um Sonho a Dois'' e ''Amanhã Talvez''

Show de Joanna no Teatro RioMar Recife acontece no dia 5 de setembro Show de Joanna no Teatro RioMar Recife acontece no dia 5 de setembro  - Foto: Washinton Possato/Divulgação

Joanna chega na capital pernambucana com a turnê ''45 Anos de Carreira'' para celebrar com o público recifense a trajetória repleta de sucessos da artista, como ''Um Sonho a Dois'' e ''Amanhã Talvez''.  A cantora e compositora sobe ao palco do Teatro RioMar Recife, no dia 5 de setembro, às 21h. Os ingressos estão disponíveis no site Uhuu e na bilheteria do teatro.

Joanna é uma voz que atravessou gerações durante a carreira, conhecida pelas músicas românticas e composições gravadas por artistas como Cauby Peixoto, Ângela Maria, Simone e Emílio Santiago. A carioca vendeu milhões de discos, consolidou o nome na MPB e produziu dezenas de hits, dentre os 21 álbuns de estúdio, dois DVDs, dois discos em espanhol e cerca de 25 milhões de cópias vendidas no Brasil e no exterior. 

Além das já citadas ''Um Sonho a Dois'' e ''Amanhã Talvez'', as canções ''Descaminhos'', ''Recado'', ''Amor Bandido'', ''A Padroeira'', ''Momentos'', ''Tá Faltando Você'' e ''Teu Caso Sou Eu'' integram repertório do show.  Músicas do mais recente álbum, ''Aqui e Agora'', também vão ser cantadas na apresentação do Teatro RioMar Recife. 

SERVIÇO
Joanna - ''45 Anos de Carreira''
Quando: 5 de setembro, 21h
Onde: Teatro RioMar Recife - Shopping Rio Mar, Pina
Ingressos: a partir de R$ 80 no Uhuu ou bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife

 Com informações da assessoria de imprensa

