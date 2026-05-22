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AUTOMÓVEL João Augusto Liberato, filho de Gugu, exibe carro de luxo que era o favorito do pai O veículo de coleção é um Lincoln Navigator 2000, que está perto de completar três décadas de fabricação

João Augusto Liberato, de 24 anos, abriu a garagem de casa, na última quinta-feira (21), para mostrar o carro favorito de seu pai, o apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019.

Nas redes sociais, o “nepobaby” publicou fotos ao lado de um Lincoln Navigator 2000, na cor prata. João Augusto exaltou o automóvel de luxo e revelou que nos próximos anos ele deve ganhar uma identificação para veículos de coleção com mais de três décadas.

“Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta”, escreveu o herdeiro de Gugu Liberato na legenda.



Nos comentários, alguns seguidores identificaram o item importado. “As vezes que estive com Gugu ele estava com esse carro, na Record e na gravação do Power Cumple. A cara do Gugu esse carro, linda lembrança”, afirmou o apresentador Henrique Lascalla.

Um carro de luxo

O Lincoln Navigator 2000 é um SUV de luxo de grande porte, fabricado pela divisão de luxo da Ford. Equipado com motor 5.4 V8 a gasolina, 300 cavalos de potência e transmissão automática de quatro marchas, o automóvel comporta até oito passageiros, dependendo da configuração interna dos bancos.

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