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AUTOMÓVEL

João Augusto Liberato, filho de Gugu, exibe carro de luxo que era o favorito do pai

O veículo de coleção é um Lincoln Navigator 2000, que está perto de completar três décadas de fabricação

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João Augusto Liberato publicou fatos com carro que era de GuguJoão Augusto Liberato publicou fatos com carro que era de Gugu - Foto: Reprodução/Instagram (@joaoaugustoliberato )

João Augusto Liberato, de 24 anos, abriu a garagem de casa, na última quinta-feira (21), para mostrar o carro favorito de seu pai, o apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019.

Nas redes sociais, o “nepobaby” publicou fotos ao lado de um Lincoln Navigator 2000, na cor prata. João Augusto exaltou o automóvel de luxo e revelou que nos próximos anos ele deve ganhar uma identificação para veículos de coleção com mais de três décadas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por João Augusto Liberato (@joaoaugustoliberato)

“Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta”, escreveu o herdeiro de Gugu Liberato na legenda. 
 

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Nos comentários, alguns seguidores identificaram o item importado. “As vezes que estive com Gugu ele estava com esse carro, na Record e na gravação do Power Cumple. A cara do Gugu esse carro, linda lembrança”, afirmou o apresentador Henrique Lascalla. 

Um carro de luxo
O Lincoln Navigator 2000 é um SUV de luxo de grande porte, fabricado pela divisão de luxo da Ford. Equipado com motor 5.4 V8 a gasolina, 300 cavalos de potência e transmissão automática de quatro marchas, o automóvel comporta até oito passageiros, dependendo da configuração interna dos bancos. 

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