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AGENDA CULTURAL João Bosco e os Gilsons puxam o ritmo na agenda do fim de semana no Recife e RMR; confira Shows, ensaios juninos, teatro, cinema e exposições movimentam a programação da agenda cultural neste fim de semana

O final de semana chega forte com o mestre João Bosco subindo ao palco do Teatro Guararapes, no sábado (30), às 21h, prometendo uma noite de clássicos e muita emoção. No mesmo dia, o clima junino já toma conta de Olinda com os Ensaios Juninos do Forró na Caixa, a partir das 19h, na Casa Estação da Luz, no Carmo. O grupo recebe Irah Caldeira, Larissa Lisboa e Terezinha do Acordeon.

No domingo (31) quem assume o Teatro Guararapes são os Gilsons, às 19h30, misturando elementos da MPB com uma pegada contemporânea na turnê “Eu Vejo Luz”. Já nos palcos teatrais, o destaque vai para “Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro, em sua última sessão, também neste domingo (31), às 16h, no Teatro André Filho, no Recife. Agora é só conferir a agenda completa e escolher o que mais combina com o seu fim de semana. Simbora!



SHOWS E EVENTOS

João Bosco - Quarteto

Quando: sábado (30), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 90 via Cecon Tickets

Informações: @joaoboscoreal

Overdriver Duo - Tour 10 Anos

Quando: sábado (30), às 21h

Onde: Teatro RioMar Recife (Shopping RioMar Recife, Piso L4) - Rua do Líbano, 251, Recife

Ingressos: a partir de R$ 80 na bilheteria, no site do Teatro RioMar e no App do RioMar Recife

Informações: @teatroriomarrecife

Miçanga Festival 2026 com Edson Gomes, Dezarie e Mato Seco

Quando: sábado (30), às 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 150, na Bilheteria Digital

Informações: @micangarec

Gilsons - Turnê “Eu Vejo Luz”

Quando: domingo (31), às 19h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda na bilheteria do teatro e no Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

Ensaios Juninos com Forró na Caixa e Convidados

Atrações: Forró na Caixa convida Irah Caldeira, Larissa Lisboa e Terezinha do Acordeon

Quando: sábado (30), às 19h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Quadrilha Dona Matuta “20 Passos Para Te Encontrar no São João”

Quando: domingo (31), a partir das 17h30h

Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista, Recife

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Informações: @quadrilhadonamatutaoficial

Mercado Capitão - 49ª edição

Quando: domingo (31), das 10h às 19h

Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife

Entrada Gratuita

Informações: @mercadocapitao124

Arraial do Plaza

Quando: sábado (30) e domingo (31), das 16h às 22h

Onde: Plaza Shopping (Jardim do piso L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife

Atrações: sábado (30), abertura com Eudinho do Acordeon, às 17h, e apresentação especial de Quenga de Coco, às 19h30; domingo (31), abertura com Baião D3, às 17h, e apresentação especial de Josildo Sá, às 19h30

Entrada gratuita

Informações: @plazacasaforte

RoB Love - “Magik”

Quando: sexta (29), a partir das 18h30, | Início do show: 20h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda

Ingressos: a partir de R$ 40, à venda no local e pelo site Ticket Simples

Informações: @almaartecafe

Ensaios do Poeta com Flávio Leandro

Quando: sexta (29), às 22h

Onde: Espaço de eventos do Shopping Difusora - Av Agamenon Magalhães, 466, Bairro Maurício de Nassau, Caruaru

Ingressos: a partir de R$ 300 (mesa para 2 pessoas) na Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9198-2555





TEATRO

“O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”

Quando: sábado (30), às 15h, e domingo (31), às 10h e às 15h

Onde: Parque da Jaqueira - Av. Rui Barbosa, s/n, Graças, Recife

Entrada gratuita

Informações: @cia_novelo

“MedusaMusaMulher”, com Fabiana Pirro

Quando: sábado (30), às 20h

Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 60 no MegaPass

Informações: @institutomarcoshackerdemelo

“A Lua, o Milho e o Baião”

Quando: domingo (31), das 14h às 20h

Onde: Sítio Trindade - Estrada do Arraial, 3259, Casa Amarela, Recife

Entrada gratuita

Informações: (81) 981944518

“Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro

Quando: domingo (31), às 16h

Onde: Teatro André Filho (Espaço Fiandeiros) - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife

Ingressos: a partir de R$ 20 na Sympla e no Espaço Fiandeiros

Informações: (81) 98279-5922, 98172-1034, @fiandeirosdeteatro

“Isso não é um número de circo”, da Cia Devir

Quando: quinta (28) e sexta (29), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Rua do Apolo 142, Bairro do Recife, Recife

Entrada gratuita com distribuição de ingressos 1h antes de cada sessão

Informações: @ciadevir

"Caravana das maravilhas", da Trupe Circuluz

Quando: sábado (30), às 16h, no Ilê Axé Orixalá Talabi. Domingo (31), às 16h, no Ilê Iyemanjá Ògúnté

Onde: Ilê Axé Orixalá Talabi: Rua Orobó, 257, Paratibe, Paulista // Ilê Iyemanjá Ògúnté: Rua Abdom Lima, 86, Água Fria, Recife

Entrada gratuita

Informações: @trupecirculuz





EXPOSIÇÃO

“Árvore da Palavra”, da fotógrafa Roberta Guimarães

Quando: até 30 de maio

Visitação: de terça a sexta, das 09h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Entrada gratuita

Informações: @museudoestadope

“Todos falam de mim, ninguém me representa: um olhar indígena sobre a obra de Rugendas”

Quando: até 31 de maio

Visitação: de terça a domingo, das 13h às 17h

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea, Recife

Ingressos: a partir de R$ 30 no site ou na bilheteria do instituto

Informações: @institutorb

"Dura Naturalia"

Quando: até 19 de junho

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita

Informações: @galeriamarcozero

“Peter Pan Jr.”, Centro de Artes Grupo Vida

Quando: sexta (29), às 19h, sábado (30) e domingo (31), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 70 no site do teatro

Informações: @grupovidarecife





CINEMA

“Natal Amargo”

O filme acompanha Elsa, uma diretora de publicidade marcada por relações conturbadas e tragédias pessoais, enquanto, décadas depois, o cineasta Raúl Rossetti transforma as vivências dela e das pessoas ao seu redor em matéria-prima para um roteiro auto ficcional. À medida que passado e presente se refletem um no outro, "Natal Amargo" propõe uma reflexão sobre memória, inspiração e os limites éticos da criação artística.

Direção: Pedro Almodóvar

“Backrooms: Um Não-Lugar”

Ambientado em 1990, o filme acompanha Clark (Ejiofor), um vendedor de móveis que descobre no porão de sua loja um portal para um labirinto inquietante de ambientes intermináveis, parecidos com escritórios comuns. Fascinado e perturbado, ele convence sua funcionária Kat (Lukita Maxwell) e o namorado dela, Bobby (Finn Bennett), a ajudá-lo a mapear aquela extensão impossível de salas e corredores de arquitetura surreal, onde ruídos estranhos sugerem que algo de outro mundo pode estar à espreita. Quando Clark desaparece, sua terapeuta, a Dra. Mary Kline (Reinsve), acaba ela mesma se perdendo nos Backrooms em busca de respostas e de uma saída.

Direção: Kane Parsons



"Cansei de Ser Nerd"

Aírton (Fernando Caruso), um nerd convicto, vai à festa de reencontro da faculdade determinado a desmascarar o ritual assassino de um culto alienígena, limpar seu nome e recuperar o coração de sua alma gêmea. Ah, sim, e também sair vivo. Uma comédia romântica sci-fi, que bota pra fora todas as verdades que os nerds nunca tiveram a chance de dizer.

Direção: Gualter Pupo

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