LITERATURA João Câmara lança seu terceiro livro nesta quinta-feira (18), com evento em Boa Viagem Publicado pela Topbooks Editora, "Retábulos, Predela - Contos" reúne três contos escritos pelo autor e pintor

Consagrado como pintor, João Câmara vem demonstrando uma intimidade cada vez maior com outra arte: a literatura. Aos 81 anos, ele confirma seu talento também como autor ficcionista em “Retábulos, Predela - Contos”, seu terceiro livro desde 2022, que ganha lançamento quinta-feira (18), a partir das 18h, no Espaço Brennand, em Boa Viagem.

“Comecei a escrever ficção já muito velho. Estive tratando de sustentar família e ganhar a vida com pintura, antes disso. Pouca gente vive somente de escrever. Não sou um escritor profissional, sou intrometido”, afirma o artista, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Paraibano radicado em Olinda desde a infância, João Câmara é reconhecido como um dos grandes nomes da pintura brasileira contemporânea. A posição de prestígio nas artes visuais, no entanto, não o impediu de ousar trilhar um novo caminho, impulsionado por sua familiaridade com o universo literário.



“Ser um pintor de figuras, o que implica numa metanarrativa com imagens, deixou-me um pouco mais a cômodo e atrevido para tentar literatura. Outra coisa foi haver livros na família, estantes deles, em várias línguas. Livros não eram bichos estranhos naquele tempo, eram seres domésticos”, relembra.

Mesmo quando assume seu lado escritor, João não abandona por completo as artes visuais. Ele mesmo tratou de ilustrar seu novo livro com 70 obras digitais, que estarão expostas junto com pinturas recentes durante o evento desta noite.

“Tenho este sentimento maldoso (talvez avaro) de roubar a outros artistas a tarefa de ilustrar os contos. É uma comodidade íntima, um entendimento de muitos anos. E, é claro, é um bom divertimento. Mas, não sou verdadeiramente um ilustrador genuíno. As figuras que acompanham meus livros são alusões proteicas, mudadas, propositadamente riscadas ao limite do infiel”, aponta.

O título da nova obra também guarda uma forte relação com as artes plásticas. Retábulos são pinturas, geralmente em madeira, postas atrás ou acima de altares. Já as predelas são conjuntos de pinturas que ficam na base de um retábulo.

Publicado pela Topbooks Editora e com 336 páginas, o livro reúne três contos (todos batizados com nomes de personagens), sendo o último dividido em cinco partes. Segundo João Câmara, a escolha do título expressa ainda um padrão comum aos textos.

“‘Anselmo’ e ‘Emanuel’ são como retábulos biográficos, altares para personagens comuns. A predela - o friso inferior e múltiplo do altar -, com as cinco vidas de Carol, completa essa alusão ao visual votivo. Poderiam, os três, retratarem mártires da vida, mas não no sentido estrito ou canônico”, explica o artista.

As histórias narradas por Câmara retratam épocas e ambientações distintas, podendo ser lidas individualmente. Para o leitor que vem acompanhando sua trilogia literária desde o início, o autor entrega ainda uma conexão entre os novos textos e suas obras anteriores. “Os contos deste volume, longos por necessidade narrativa, estão relacionados de algum modo à suíte ‘Quatro Contos sem Hans Christian Andersen’, do livro ‘A Caminho de Querétaro’. Esta relação é mais óbvia nos cinco textos do conto ‘Carol’, uma partitura com variações do mesmo personagem”, adianta.

Serviço:

Lançamento do livro “Retábulos, Predela - Contos”, de João Câmara

Quando: hoje, das 18h às 22h

Onde: Espaço Brennand (Av. Domingos Ferreira, 1274 - Boa Viagem, Recife)

Entrada gratuita

Preço do livro: R$ 150



