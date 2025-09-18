A- A+

LITERATURA João Câmara recebe o público no lançamento do livro "Retábulos, Predela - Contos" Obra é o terceiro livro de contos do escritor, que também é artista visual

“Retábulos, Predela - Contos” é o terceiro livro escrito por João Câmara, renomado pintor paraibano radicado em Pernambuco. O autor lança sua nova obra nesta quinta-feira (18), em evento prestigiado por leitores, artistas e nomes da literatura, no Espaço Brennand, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Publicado pela Topbooks Editora, a obra reúne três contos: “Anselmo”, “Emanuel” e “Carol”. As histórias podem ser lidas de maneira independente, transportando o leitor para diferentes épocas e ambientações.

"Minha tentativa é fazer um texto menos estilístico, procurando mais concisão e um estilo mais sereno. Como autor, não sou um profissional. Faço uma coisa que fica entre o querer e o poder", afirmou João, em entrevista à Folha de Pernambuco, antes de iniciar a sessão de autógrafos.

As páginas dos livros trazem, além do texto de Câmara, mais de 70 ilustrações criadas digitalmente por eles. As obras, aliás, estão expostas no Espaço Brennand, ao lado de algumas pinturas recentes do artista.

O romancista Sidney Rocha assinou a introdução do livro. "A literatura de João Câmara é a nova literatura pernambucana. A forma como seus livros, sobretudo no gênero conto, têm provocado uma nova linguagem em relação ao que se escreveu em Pernambuco até agora, define esse escritor como um ponto de partida", elogiou o escritor, durante o lançamento.

A publicação conta ainda com contracapa escrita pelo poeta Weydson de Barros Leal e orelha do jornalista José Nêumanne Pinto.

Aos 81 anos, João Câmara é um dos mais renomados artistas plásticos brasileiros contemporâneos. Como escritor, lançou outros dois livros: “Lidando com o passado e outros lugares” (2022) e “A caminho de Querétaro” (2024).

Serviço:

Livro “Retábulos, Predela - Contos”, de João Câmara

Topbooks Editora, 336 páginas

Preço: R$ 150

