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LITERATURA João Câmara estreia em romance com reflexões sobre memória, envelhecimento e outras questões Escritor e artista plástico lança "Rondó da Lagoa dos Irerês" nesta quarta (2) no UCI Recife Delux, no Shopping Recife

Uma cidade fictícia com personagens marcados pelo tempo, culmina em reflexões acerca da memória, envelhecimento, arte, identidade e desaparecimento.



São estes os motes de "Rondó da Lagoa dos Irerês" (Topbooks), romance de estreia do escritor e artista plástico João Câmara, que lança a obra nesta quarta-feira (2) no UCI Recife Delux do Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.



Na ocasião do lançamento, o romancista Sidney Rocha, que assina a apresentação do livro, estará presente.

ILUSTRAÇÕES

Autor da trilogia de contos "Lidando com o Passado e Outros Lugares" (2022), "A Caminho de Querétaro" (2024) e "Retábulos, Predela" (2025), em seu primeiro romance Câmara convida o leitor a habitar um espaço humano em páginas escritas na contramão do afã da atualidade.





Vale destacar que ao longo das 512 páginas que compõem a obra há ilustrações do próprio artista plástico - nascido em João Pessoa (PB), mas morador de Olinda desde muito - e também de Franz Arbenz Irigoyen.





Romance de estreia vai ser lançado nesta quarta (2), no UCI Recife Delux | Crédito: Andréa Rêgo Barros/Divulgação e Divulgação

Com o primeiro contato nas artes plásticas aos 16 anos, através do curso livre da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco, João Câmara, 82, tem trajetória marcada por diversos fazeres artísticos, com destaque para mostras (individuais e coletivas) no Brasil e fora dele.

Três séries temáticas "Cenas da Vida Brasileira" (1974-1980/10 pinturas/100 litografias), "Dez Casos de Amor e uma Pintura de Câmara" (1977-1983/diversas litografias/um tríptico/10 pinturas/70 gravuras/22 montagens e 3 objetos) e "Duas Cidades" (1987-2001/38 pinturas e 18 objetos) também perfazem a trajetória do escritor e artista plástico paraibano.

SERVIÇO

Lançamento de "Rondó da Lagoa dos Irerês", primeiro romance de João Câmara

Com participação do escritor Sidney Rocha

Quando: nesta quarta (2), a partir das 19h

Onde: UCI Recife Delux do Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Preço do livro: R$ 119,90

Informações: (81) 3464-6464

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