CINEMA João Campos recebe Gabriel Mascaro e anuncia exibição de "O Último Azul" no Teatro do Parque Sessão especial, marcada para 22 de agosto, faz parte das comemorações pelos 110 anos do equipamento cultural

“O Último Azul”, filme do pernambucano Gabriel Mascaro, terá exibição especial no Teatro do Parque antes de sua estreia no circuito comercial. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7), durante visita do cineasta ao gabinete do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A exibição será realizada no dia 22 de agosto, com entrada gratuita, integrando as comemorações pelos 110 anos do equipamento cultural administrado pela gestão municipal. Informações sobre horário e retirada de ingressos ainda não foram divulgadas.



Em suas redes sociais, João Campos publicou um vídeo mostrando a visita. “Foi massa poder conversar com Gabriel, um artista que leva o nome do Recife para o mundo. Cultura é futuro”, escreveu o prefeito, que chegou a segurar o troféu do Urso de Prata, prêmio conquistado pelo longa-metragem no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano.

“O Último Azul” chega oficialmente às salas de cinema do Brasil no dia 28 de agosto. Antes disso, o filme abre o Festival de Gramado deste ano, que terá início na próxima quarta-feira (13), no Rio Grande do Sul.

Com Rodrigo Santoro no elenco, o longa retrata um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional para viverem seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise Weinberg), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo, percorrendo os rios da Amazônia.



