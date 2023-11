A- A+

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lamentou sobre a morte de Leda Alves, ex-secretária de cultura da capital, na manhã deste sábado (4). O gestor valorizou as diversas contribuições da atriz e ativista para Pernambuco como um todo, e anunciou a criação do "Prêmio Leda Alves da Cultura Popular", para homenagear, ano após ano, referências culturais que impactam a cidade.

"Leda foi uma grande referência para todos nós na área da cultura e na luta pela democracia. Era uma mulher de fibra, que sempre nos inspirou, e eu tive a oportunidade de crescer aprendendo com ela, vendo o seu trabalho e vocação para cuidar da cultura. Leda contribuiu muito em todas as esferas para a nossa cidade, inclusive como uma grande secretária de cultura e defensora da cultura popular e de todos os tipos de manifestação e de linguagem cultural da nossa cidade", começou o prefeito.

"Vamos criar o 'Prêmio Leda Alves da Cultura Popular' para poder, todos os anos, fazer referências e homenagear aqueles que fazem a cultura popular do Recife. Com grande pesar no coração, eu lamento muito, mas eu tenho certeza que quem viveu como Leda viveu, de forma intensa e muito digna, cheia de coisas boas no coração e contribuição para tanta gente, Leda estará sempre presente e seu espírito jamais sairá dos nossos corações. Viva Leda e obrigado por tudo, minha querida amiga", finalizou.

Em nota de pesar, a Prefeitura do Recife também se despediu de Leda Alves, com celebração para a sua carreira como ativista da cultura popular de Pernambuco e seu papel na transmissão dos valores da região para o Brasil.

"O Recife se despede hoje de uma grande dama da cultura e da militância e da celebração cultural, em suas mais aprofundadas e democráticas raízes. A Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife lamentam a morte da atriz e gestora cultural Leda Alves, eterna brincante dos fazeres artísticos que confirmam o povo, as ruas, as belezas e profundezas do Nordeste (...) A despeito de todos os protocolos de gênero e sociedade, em cima dos palcos, na plateia ou por trás dos birôs da gestão pública cultural, Leda Alves dedicou uma vida inteira, com devotada paixão e indisfarçável fúria, à realização, fruição e celebração da arte, em todos os caminhos que ela percorre em busca do público", diz trecho da nota.

Conforme apurado pela reportagem, Leda Alves faleceu em casa por causas naturais. Segundo a família, ela será cremada neste domingo (5), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR). O velório, ainda sem horário definido, acontecerá na Capela de Santo Amaro, área central do Recife.

