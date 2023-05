"João canta Genival": cantor Genival Lacerda é celebrado em disco pelo filho

A- A+

"Tal pai, tal filho" (quase) sempre soa familiar no universo da Música Popular Brasileira, em especial no forró - gênero fundamental para a sonoridade nordestina. Legados que permanecem salvaguardados literalmente na veia, são garantias incontestes de que vida e obra seguirão em polvorosa.



Assim tem sido com a herança artística deixada pelo paraibano Genival Lacerda (1931-2021) para o filho João Lacerda, o caçula de dez do autor de "Severina Xique Xique", "De Quem é Esse Jegue" e "Radinho de Pilha".

"João Lacerda é um artista que nasceu dentro da música, e como não poderia ser diferente, tem o forró correndo nas veias!", responde o cantor que lançou nas plataformas digitais o álbum "João Canta Lacerda" - um tributo que compila canções do pai junto a outros nomes do forró, gênero que peculiarmente consagrado pela irreverência de Genival Nordeste e País afora.





Com o intuito de levar os feitos musicais de Genival Lacerda para outras gerações - além de abrandar a saudade de quem é contemporâneo do artista de Campina Grande - João, trouxe para as doze faixas do disco a inspiração do pai, que ele tem como norte.



"Meu pai sempre foi minha referência, é minha maior inspiração, mas sempre busquei reproduzir em meus projetos a minha personalidade musical", ressalta.

Com participações diversas, entre elas de Flávio Leandro em "Tô Te Amando Neném", Assisão em "Toque Arrasta-Pé", Targino Gondim em "Quem Dera" e "O Chevete da Menina", com Luiz Caldas, João Lacerda revisita trajetória do pai e, ao mesmo tempo, empresta sua personalidade como cantor.







"É uma homenagem a ele. (...) e as novas gerações precisam conhecer a importância de dele para a música nordestina. São 12 sucessos que num trabalho muito criterioso ganharam novos arranjos, claro, respeitando a força e a essência das versões originais cantadas por Genival Lacerda", conta ele que, dentre os aprendizados absorvidos de "Seu Vavá", como era conhecido, citou ter aprendido a acreditar em si mesmo, superar-se a cada a trabalho e a não invejar o próximo, além de que "todo dia a gente aprende um pouco mais".



O disco "João Canta Lacerda" será lançado em dois shows em junho, o primeiro na abertura do São João da cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, e em Caruaru, no dia 17, no Polo do Camarão.

Veja também

filme Saiba seis destaques no currículo de Indiana Jones