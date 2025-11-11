João Chagas Leite, símbolo da música nativista gaúcha, morre aos 80 anos
Cantor e compositor lutava contra um câncer há mais de dois anos
João Chagas Leite, músico gaúcho, morreu nesta terça-feira (11), aos 80 anos. O artista era uma das maiores referências da música nativista do Rio Grande do Sul.
Segundo o portal G1, João Chagas Leite estava internado no Hospital de Caridade de Erechim (HCE), onde tratava um câncer. Ele havia anunciado a volta aos palcos em maio, após dois anos lutando contra a doença.
O cantor e compositor era conhecido em seu estado por músicas como "Desassossegos", "Ave Sonora" e "Penas, Pampa e Querência". Nascido em Uruguaiana, ele iniciou a carreira nos anos 1970, cantando em festivais nativistas.
Leia também
• Homayoun Ershadi, protagonista de "Gosto de Cereja", morre aos 78 anos
• Tatsuya Nakadai, protagonista de filmes de Kurosawa, morre aos 92 anos
• Lutador Godofredo Pepey morre em prisão nos Estados Unidos
O velório de João Chagas Leite será na cidade de Erechim, com cerimônia aberta ao público, nesta quarta-feira (12), a partir das 14h. O sepultamento ocorre no Cemitério Pio XII, às 15h.