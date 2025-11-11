A- A+

LUTO João Chagas Leite, símbolo da música nativista gaúcha, morre aos 80 anos Cantor e compositor lutava contra um câncer há mais de dois anos

João Chagas Leite, músico gaúcho, morreu nesta terça-feira (11), aos 80 anos. O artista era uma das maiores referências da música nativista do Rio Grande do Sul.

Segundo o portal G1, João Chagas Leite estava internado no Hospital de Caridade de Erechim (HCE), onde tratava um câncer. Ele havia anunciado a volta aos palcos em maio, após dois anos lutando contra a doença.

O cantor e compositor era conhecido em seu estado por músicas como "Desassossegos", "Ave Sonora" e "Penas, Pampa e Querência". Nascido em Uruguaiana, ele iniciou a carreira nos anos 1970, cantando em festivais nativistas.



O velório de João Chagas Leite será na cidade de Erechim, com cerimônia aberta ao público, nesta quarta-feira (12), a partir das 14h. O sepultamento ocorre no Cemitério Pio XII, às 15h.

Veja também