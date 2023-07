A- A+

Música João Donato: confira o ranking das canções mais regravadas e tocadas dos últimos 10 anos Com 74 anos de carreira, João Donato era entusiasta da mistura de estilos musicais, como jazz, samba, funk e ritmos latinos, sendo um dos precursores da Bossa Nova

O pianista, compositor e arranjador João Donato, se encantou aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira (17), mas seu legado musical já está eternizado. Com 74 anos de carreira, João Donato era entusiasta da mistura de estilos musicais, como jazz, samba, funk e ritmos latinos, sendo um dos precursores da Bossa Nova.

Além de um enorme acervo de composições, João Donato também colaborou com diversos artistas, a exemplo de Astrud Gilberto, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Eumir Deodato, Stan Kenton, Nelson Riddle, Herbie Mann e Wes Montgomery.



O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) divulgou um ranking das canções de João Donato mais regravadas e também a lista das mais tocadas nos últimos 10 anos, nesse caso, levando em conta os principais segmentos de execução pública (rádio, shows, som ambiente, música ao vivo, casas de festas e diversão, Carnaval e festa junina).

Mais regravadas e mais tocadas

“A rã”, canção em parceria com Caetano Veloso, foi a música mais regravada na última década. Já no ranking das mais tocadas dos últimos 10 anos,“A paz”, composição em parceria com Gilberto Gil.

Confira o ranking:



Ranking das músicas de autoria de João Donato mais regravadas, segundo o Ecad:

A rã - Caetano Veloso e João Donato

Bananeira - Gilberto Gil e João Donato

A paz - Gilberto Gil e João Donato

Lugar comum - Gilberto Gil e João Donato

Até quem sabe - Lysias Enio e João Donato

Minha saudade - João Gilberto e João Donato

Amazonas - Lysias Enio e João Donato

Simples carinho - Abel Silva e João Donato

Sambou sambou - João Donato e João Mello

Nasci para bailar - Paulo André e João Donat

Ranking das músicas de autoria de João Donato mais tocadas, segundo o Ecad:

A paz - Gilberto Gil e João Donato

A rã - Caetano Veloso e João Donato

Bananeira - Gilberto Gil e João Donato

Simples carinho - Abel Silva e João Donato

Emoriô - Gilberto Gil e João Donato

Naquela estação - Caetano Veloso, Ronaldo Bastos e João Donato

Lugar comum - Gilberto Gil e João Donato

Nasci para bailar - Paulo André e João Donato

Amazonas - Lysias Enio e João Donato

Sambou sambou - João Donato e João Mello



Direitos autorais garantem aos herdeiros do artista a continuidade de seus rendimentos por 70 anos após sua morte, ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias, conforme a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98).

