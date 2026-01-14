A- A+

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS João Fênix apresenta show "Mapa de Tempo (Luz e Fé)" no Janeiro de Grandes Espetáculos Cantor se apresenta no Teatro Capiba, com concerto que percorre memórias, afetos e clássicos da música brasileira

O artista sobe ao palco do Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela, às 19h30, para mostrar ao público pernambucano o espetáculo “Mapa de Tempo (Luz e Fé)”, que contará com participação do cantor Tonfil.

Com mais de 20 anos dedicados à música, João Fênix construiu uma carreira marcada pela elegância estética e pela fidelidade à canção brasileira.

Ao longo desse percurso, lançou oito álbuns e firmou seu nome como intérprete atento às nuances da MPB, equilibrando composições autorais e releituras conduzidas por sua voz, de timbre singular, e postura cênica apurada.

“Mapa de Tempo (Luz e Fé)” propõe uma travessia musical guiada pelas experiências, referências e emoções que moldaram o artista.

O repertório passeia por diferentes épocas da música popular brasileira, costurado por leituras que transformam cada canção em um ponto de encontro entre passado e presente.

A trajetória de Fênix também se destaca pelas parcerias que ajudaram a lapidar sua identidade sonora.

Ao longo dos anos, ele dividiu processos criativos com nomes como Jaime Alem, Paulo Mutti, Guilherme Kastrup, Marcelo Costa e Luiz Otávio.

A direção musical do espetáculo é assinada por Paulo Mutti e Jaime Alem – que também participa da apresentação – enquanto a concepção cênica leva a assinatura de Jean Wylly.

SERVIÇO

João Fênix em “Mapa de Tempo (Luz e Fé)”

Quando: Quinta (15), às 19h30

Onde: Teatro Capiba/Sesc Casa Amarela) - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490, Mangabeira - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla

Instagram: @joaofenix_oficial / @festivaljge

*Com informações da assessoria

