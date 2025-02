A- A+

BBB 25 BBB 25: João Gabriel derrota pernambucano no desempate e vence a primeira Prova do Líder individual Sambista Péricles será a atração da primeira celebração de liderança do reality

Inaugurando as dinâmicas individuais no Big Brother Brasil (BBB 25), a Prova do Líder definiu, nesta quinta-feira (6), a primeira liderança única do reality, conquistada por João Gabriel, que escolheu o irmão João Pedro, além de Maike e Joselma para o VIP.

Antes da competição, a edição do programa mostrou um resumo do dia antes da competição pela liderança, com destaque para a dinâmica do Freeze e a volta de Gracyanne Barbosa ao convívio da casa após o período em que passou no Quarto Secreto, por votação do público.

Também estiveram na edição a punição que levou o elenco ao “Tá com Nada”, a revelação sobre a separação das duplas. Destaque, ainda, para o desabafo da pernambucana Delma, que falou com Dieho Hypólito sobre desistir do confinamento. A olindense ficou triste em reviver momentos de sua trajetória, ao se deparar com a restrição de comida do "Tá com nada".

A grande treta entre a musa fitness e o ator Diogo Almeida pela atitude do brother com a policial Aline também não passou despercebida pela edição.

Prova do Líder

A competição desta quinta testou a pontaria dos competidores, que escolhiam seus sanduíches para arremessar do alto de um balão, em duas tentativas, para somar a maior pontuação possível atingindo alvos numerados.



O pernambucano Guilherme, o nono competidor a participar, fez 90 pontos e assumiu a liderança, que até então era de João Pedro, com 85 pontos, e se manteve no topo até quase o fim da prova. Mas o último competidor, João Gabriel, conseguiu empatar o placar, o que gerou uma rodada de desempate, com um arremesso apenas para cada. Guilherme desperdiçou o seu lançamento e João Gabriel fez 35 pontos, conquistando a liderança.



"Apressadinha"

Um momento cômico da competição foi protagonizado pela pernambucana Delma. Chamada para arremessar em seguida ao genro, a ela arremessou antes mesmo de aparecer na imagem, antes do permitido. Ela precisou refazer o lançamento, mas conquistou apenas 60 pontos.



Dinâmica da semana

O apresentador Tadeu Schimdt anunciou, no programa, como será a dinâmica da semana no BBB 25. Na sexta (7), o líder escolhe seus alvos. No sábado (8), a primeira Prova do Anjo autoimune. No domingo (9), será formado um Paredão triplo.



