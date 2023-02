A- A+

Carnaval 2023 João Gomes anima a última noite de Carnaval no Marco Zero O pernambucano de Serrita era uma das atrações mais esperadas da noite

O cantor pernambucano João Gomes voltou ao Marco Zero, onde gravou seu último DVD diante de uma multidão em agosto, para a última noite oficial de Carnaval do Recife, nessa Terça-Feira Gorda (21).

A praça da área central da capital pernambucana se transformou, mais uma vez, em um grande palco para os sucessos de João Gomes, como "Eu Tenho a Senha", "Pegada de Vaqueiro" e "Se For Amor".

"Muito obrigado por me receber de novo aqui. Muito obrigado, muito obrigado! É muito bom estar aqui de novo, de todo o meu coração, abrindo meu coração aqui para todos vocês: esse foi um dos lugares em que fui mais feliz na minha vida toda", disse João Gomes, antes de ser ovacionado pela multidão presente no Marco Zero.

O pernambucano de Serrita era uma das atrações mais esperadas da noite, em que também se apresentaram André Rio, Nena Queiroga, Lenine, Spok, Alceu Valença e Elba Ramalho.

Em uma parte do show, João convidou a influencer Mirella Santos para o palco. A pernambucana, do trio MC Loma e as Gêmeas Lacração, pediu para ele entoar o seu bordão "uauauauaua".

João Paulo Bezerra, 22 anos, foi ao polo justamente para prestigiar o cantor xará, mas elogiou outros pontos além da grade de apresentações.

"Gostei bastante da estrutura que a festa toda teve, indo além dos shows. Principalmente o foco na diversidade, o respeito ao diferente, tanto nas escolhas de artistas como da mensagem da festa em si. Senti segurança com isso."

