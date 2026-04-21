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"Pedaço de Pecado", de João Gomes, entra em setlist de Alok para final do BBB 26

DJ vai tocar no programa durante exibição ao vivo que vai definir o campeão ou campeã da edição

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DJ Alok comanda festa desta noite de terça (21), na final do BBB 26DJ Alok comanda festa desta noite de terça (21), na final do BBB 26 - Foto: Reprodução/Instagram

"Pedaço de Pecado", do pernambucano João Gomes, integra a playlist de Alok para a noite desta terça-feira (21), durante o programa ao vivo que vai definir quem será o campeão ou campeã da edição.

É o DJ quem comanda a festa que vai consagrar Ana Paula Renault, Juliano Floss ou Milena como vencedor (a) que vai levar o prêmio de R$ 5,44 milhões - o maior já pago pelo reality, em todas as edições.

 

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Além da parte musical, o programa recebe também  Rafael Portugal e Rodrigo Sant'anna, integrantes dos quadros de humor da edição, além de Ana Clara e Ed Gama que vão "invadir" a casa após a final.

E o apresentador Tadeu Schimdt comada o programa da área externa da casa.

Já em São Paulo, no BBB Experience, haverá ativação com transmissão da final e recebimento de pré-inscrições para o BBB-27.

 

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