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BIG BROTHER BRASIL "Pedaço de Pecado", de João Gomes, entra em setlist de Alok para final do BBB 26 DJ vai tocar no programa durante exibição ao vivo que vai definir o campeão ou campeã da edição

"Pedaço de Pecado", do pernambucano João Gomes, integra a playlist de Alok para a noite desta terça-feira (21), durante o programa ao vivo que vai definir quem será o campeão ou campeã da edição.



É o DJ quem comanda a festa que vai consagrar Ana Paula Renault, Juliano Floss ou Milena como vencedor (a) que vai levar o prêmio de R$ 5,44 milhões - o maior já pago pelo reality, em todas as edições.









Além da parte musical, o programa recebe também Rafael Portugal e Rodrigo Sant'anna, integrantes dos quadros de humor da edição, além de Ana Clara e Ed Gama que vão "invadir" a casa após a final.



E o apresentador Tadeu Schimdt comada o programa da área externa da casa.

Já em São Paulo, no BBB Experience, haverá ativação com transmissão da final e recebimento de pré-inscrições para o BBB-27.

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