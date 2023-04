A- A+

Famosos João Gomes desabafa sobre polêmicas e esclarece término com namorada: "Não foi minha mãe" No Instagram, o cantor pernambucano afirmou que se sente "no meio de uma guerra"

João Gomes fez um desabafo nas redes sociais, nesta sexta-feira (28), após as recentes polêmicas envolvendo o seu término com Ary Mirelle. O cantor pernambucano publicou um vídeo, nos stories do Instagram, falando sobre o assunto.



“Eu gosto de ficar na roça, mas eu vou ter que dar uma fugida desse lugar, que eu tanto amor, pra mostrar pra vocês que eu quero trabalhar… Parece que eu tô no meio de uma guerra”, começou o artista.



Na última quarta-feira (26), Kátia Gomes fez declarações sobre a ex-namorada do filho, em entrevista a um podcast, e chegou a chamar a influenciadora de imatura e preguiçosa. No vídeo publicado agora, o artista garantiu que o fim do seu relacionamento não foi motivado por sua mãe.



“Eu estava na escola, jogando bola, e tinha uma notícia. Tudo fofoca. Sabe de uma coisa? Eu, João, prefiro ficar longe e ignorar certas coisas. Eu não preciso ficar me explicando porque eu terminei um relacionamento. Se eu terminei, é porque teve algum motivo. Não foi minha mãe. Eu já falei, já conversei e isso é muito chato”, disse.

O cantor parece não ter aprovado a atitude da mãe. Ele chegou a comentar em uma publicação feita por ele, na manhã desta sexta-feira (28), pedindo que ela apagasse o vídeo. "Se eu fosse a senhora, apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era para ser um assunto meu...", escreveu.

Na publicação, intitulada “Comunicado”, a matriarca afirmou que tentaram derrubar a sua conta no Instagram. “A verdade não é aceita por muitos, mas vou estar sempre aqui pela verdade”, disse.

