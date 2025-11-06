João Gomes, com Dominguinho, e Julia Mestre se apresentarão na Premiere do Grammy Latino 2025

A- A+

A Academia Latina da Gravação anunciou os artistas que se apresentarão na Premiere da 26ª edição do Grammy Latino, que acontece no próximo dia 13 de novembro, em Las Vegas.

O evento acontece antes da cerimônia principal e premia a música latina em sua diversidade, abrangendo gêneros como rock, flamenco, hip hop, música eletrônica, produções em língua portuguesa e outros.

Representando o Brasil, se apresentarão João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, com projeto Dominguinho, que concorre pelo “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, e Julia Mestre, com o álbum e a canção “Maravilhosamente Bem” concorrendo como “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” e “Melhor Canção em Língua Portuguesa”, respectivamente.

Outros indicados ao Grammy Latino também apresentarão números na Premiere: Akapellah (Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina e Melhor Canção Rap/Hip Hop), Andrés Cepeda (Canção do Ano, Melhor Álbum Pop Tradicional e Melhor Canção Pop), Jesse & Joy (Melhor Álbum Pop Tradicional), Judeline (Melhor Álbum de Música Alternativa e Melhor Canção Alternativa), Leiva (Melhor Álbum de Rock e Melhor Canção Pop/Rock), Vivir Quintana (Melhor Álbum Cantor Compositor) e Trueno (Melhor Canção “Urban” e Melhor Canção Rap/Hip Hop).

Apresentação

A apresentação da Premiere do 26º Grammy Latino também terá um brasileiro: Tiago Iorc, ganhador de cinco Latin Grammy se juntará à Kany Garcia, ganhadora de sete estatuetas, para conduzir a cerimônia.

E os prêmios serão apresentados também por indicados ao Grammy. Entre eles, os brasileiros Papatinho (Melhor Álbum de Música “Urban”) e Marina Sena (Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa), além de Camilú (Melhor Canção Cantor Compositor), Carol Biazin (Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa), Malena Burke (Melhor Álbum Tropical Tradicional), Nico Cotton (Gravação do Ano e Produtor do Ano), Silvestre Dangond (Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato), Isabel Dobarro (Melhor Álbum de Música Clássica), Techy Fatule (Melhor Canção Tropical), Lupita Infante (Melhor Canção Regional), Ela Minus (Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina), Kiki Morente (Melhor Álbum de Música Flamenca), Debi Nova (Melhor Canção Pop/Rock), RENEE (Melhor Canção de Rock e Melhor Álbum Pop/Rock), Yami Safdie (Melhor Canção Pop), Meme Solis (Melhor Álbum Tropical Tradicional), Lenny Tavárez (Melhor Interpretação Reggaeton) e Ángeles Toledano (Melhor Álbum de Música Flamenca).

A Premiere do 26º Grammy Latino acontece no hotel Mandalay Bay, em Las Vegas, no dia 13 de novembro, a partir das 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais da Academia Latina de Música.

*Com informações da assessoria



Veja também