São João João Gomes é a primeira atração confirmada do São João de Petrolina Evento acontece entre os dias 16 e 25 de junho

A Prefeitura de Petrolina anunciou, na noite da última terça-feira (11), o cantor João Gomes como a primeira atração oficial do São João. O anúncio ocorreu através das redes sociais do evento. O artista iniciou sua carreira na cidade, e a festa o levará de volta aos palcos do Pátio Ana das Carrancas.

Toda a programação do ciclo junino será apresentada nessa quinta-feira (13). A festa de lançamento acontece às 18h30, na chácara Millenium. O São João de Petrolina acontece entre os dias 16 e 25 de junho, com exceção do dia 19.

“Estamos com uma expectativa enorme para o nosso São João. O prefeito Simão Durando está preparando um cronograma bem diversificado para atender todos os públicos. Ano passado tivemos um evento com recorde de público, e este ano será melhor ainda. Vamos continuar sendo o melhor São João do Brasil", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Giovanni Costa.

