Música João Gomes é anunciado para estrear no Rock in Rio 2026; confira as atrações confirmadas Cantor e compositor pernambucano integra programação do festival, que também confirmou nomes como Gilberto Gil, Elton John, Demi Lovato, Maroon 5 e Jamiroquai

Após o reconhecimento no Grammy Latino, pelo álbum do projeto "Dominguinho", em parceria com Jota.pê e Mestrinho,que ganhou na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", o cantor e compositor João Gomes segue se destacando, agora anunciado como atração do Rock in Rio 2026.



Acompanhado pela Orquestra Brasileira, o artista vai fazer sua estreia no festival, no Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro, dividindo o palco Sunset com Mumford & Sons. O evento já confirmou outras atrações, entre elas Gilberto Gil e Elton John.



No post do Instagram que anuncia o pernambucano como atração, o Rock in Rio o classifica como “embaixador internacional do piseiro”.



"Fenômeno do piseiro e uma das maiores vozes da música brasileira atual, João Gomes conquistou o país com sua sofrência romântica e a batida irresistível que marca seu som. No repertório, hits como “Meu Pedaço de Pecado”, “Dengo”, “Se For Amor” e “Aquelas Coisas” são a prova de que ele transforma o cotidiano em poesia", diz o texto de divulgação da atração no site do festival.

"Com um timbre inconfundível e letras que se conectam com diferentes públicos, João não conquista apenas multidões: ele também alcança reconhecimento internacional, incluindo o Grammy de “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”. No dia 12 de setembro, ele promete transformar o palco Sunset em vaquejada", completa o texto.

O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de João Gomes, também foram confirmadas as participações de Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons, e Jamiroquai.

Novidades

Pela primeira vez na história, o K-pop ganhará espaço no Palco Mundo. O grupo sul-coreano Stray Kids se apresenta no 11 de setembro, levando o estilo ao principal palco do evento.

Em dezembro, o festival confirmou mais duas atrações: Demi Lovato e Maroon 5, ambos no Palco Mundo no dia 12 de setembro.

Confira as atrações já confirmadas:



7 de setembro – Palco Mundo

Elton John

Gilberto Gil

11 de setembro

Palco Mundo: Stray Kids

Palco Sunset: Jamiroquai

12 de setembro

Palco Mundo: Demi Lovato, Maroon 5

Palco Sunset: Mumford & Sons, João Gomes & Orquestra Brasileira

Ingressos

A venda de ingressos do Rock in Rio Card, que permite escolher a data posteriormente, começa nesta quinta-feira (4) (pré-venda) e 9 de dezembro (venda geral), exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil.

