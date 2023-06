A- A+

FAMOSOS João Gomes e Ary Mirelle anunciam gravidez através das redes sociais; confira postagem Rei do piseiro, de 20 anos, comemora ao descobrir que vai ser pai

João Gomes vai ser pai. Em postagem feita através do Instagram, nesta quarta-feira (7), o cantor de piseiro de 20 anos confirmou que sua namorada, a estudante de odontologia e influencer pernambucana Ary Mirelle, 22, está grávida.

A legenda da foto postada por ambos diz: "FOMOS ABENÇOADOS, VAMOS SER PAPAIS!"

Confira post:

No mês de abril, o relacionamento dos futuros pais passou por problemas. O casal colocou um fim no namoro, mas reatou no mês seguinte.





A mãe de João, Kátia Gomes, também foi em um podcast e deu entrevista sobre o término do filho, criticando o suposto ciúme da nora. O cantor não gostou da atitude da mãe e desabafou publicamente sobre as fofocas envolvendo o seu relacionamento.

