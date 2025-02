A- A+

PAPAIS OUTRA VEZ João Gomes e Ary Mirelle anunciam gravidez do segundo filho, Joaquim "Deus já tinha me falado de você, meu filho, meu Joaquim", escreveu Ary

O cantor pernambucano João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle anunciaram nesta sexta-feira (14) que estão à espera do segundo filho do casal, Joaquim. Os dois são pais de Jorge, de 1 ano.

"Deus já tinha me falado de você, meu filho, meu Joaquim", escreveu Ary nos stories do Instagram.

O casal publicou vídeo do chá revelação para anunciar ao público a gravidez. Eles aparecem ao lado do pequeno Jorge. Todos estão vendados e brincam com uma tinta azul enquanto o vídeo está em preto e branco.

No final, as imagens ganham cores e o azul é revelado.

João Gomes e Ary estão juntos desde 2022. Eles se casaram em outubro de 2024, no Recife.

Veja também