Famosos João Gomes e Ary Mirelle revelam possíveis nomes para o filho; saiba quais são Casal, que anunciou a gravidez no começo de junho, ainda não sabe o sexo do bebê

João Gomes e Ary Mirelle já decidiram como o seu primeiro filho deve se chamar. Os possíveis nomes do bebê foram revelados pelo casal, em suas redes sociais, nesta sexta-feira (30).

“Nem falei ainda… mas se for menino vai ser Jorge… e se for menina Aurora”, escreveu João Gomes no Twitter. A namorada do cantor também falou sobre o assunto em seu Instagram: "Se eu for uma menininha, vou ser Aurora. E se eu for menininho, papai já escolheu meu nome, galera, agora tá tudo certo".

A influenciadora também comentou sobre os significados dos nomes escolhidos. “Jorge é guerreiro, determinado e seguro de si. Se menina, vou ser Aurora. Aurora é o nascer do sol, raiar do dia, que brilha como o ouro", disse.



O casal, que anunciou a gravidez no começo de junho, planeja fazer um chá revelação para descobrir o sexo da criança. João e Ary chegaram a terminar o relacionamento em abril, mas reataram pouco tempo depois.



