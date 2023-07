A- A+

FAMOSOS João Gomes e Ary Mirelli descobrem sexo de filho; reação da família do cantor é criticada O casal terá um menino, que se chamará Jorge, em homenagem ao avô do artista

João Gomes e Ary Mirelli já descobriram o sexo do primeiro filho. O bebê é um menino e se chamará Jorge, em homenagem ao avô do cantor pernambucano.

Nesta terça-feira (25), o casal utilizou o Instagram para compartilhar imagens do chá revelação. A reação da família do cantor após o anúncio do sexo da criança foi criticada nas redes socias.

No vídeo publicado, é possível ver que João e Ary se abraçaram por pouco tempo após o pó azul subir, revelando o sexo do bebê. Rapidamente, uma senhora invade o palco e afasta a influenciadora do namorado para cumprimentá-lo. Em seguida, outros parentes do músico fazem o mesmo, formando uma grande comemoração.



Nos comentários da postagem feita por Ary, a situação virou polêmica. “O povo estragando o momento do casal”, escreveu uma usuária. Gente, essa senhora estragou o momento dos dois... depois a mãe dele, o pai.. que caos”, apontou outra.

