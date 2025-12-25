A- A+

ENCONTRO João Gomes e Nação Zumbi confirmam show em parceria na Virada do Recife Apresentação, que ocorre nesta sábado (27), homenageia Chico Science

João Gomes subirá ao palco montado na Praia de Boa Viagem, neste sábado (27), acompanhado da banda Nação Zumbi. O encontro inédito faz parte da programação da Virada do Recife.

A apresentação será uma homenagem ao músico Chico Science, que completaria 60 anos em 2026. Unindo o piseiro ao manguebeat, o show coloca em cena diferentes gerações da música pernambucana.

A parceria foi confirmada nesta quinta-feira (25) pela organização do evento, mas os artistas já haviam entregado uma pista do encontro. Na última terça-feira (23), João Gomes e Nação Zumbi publicaram em seus perfis oficiais no Instagram uma foto que mostra o chapéu de vaqueiro do cantor de Serrita ao lado do chapéu “coquinho” de palha imortalizado por Chico Science.



A Virada Recife 2026 começa neste sábado (27), a partir das 19h, com Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê completando a noite. No domingo (28), sobem ao palco Anitta, Priscila Senna, Xand Avião, Raphaela Santos e PV Calado. Já na quarta-feira (31), a virada do ano será comandada por Alceu Valença, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Lipe Lucena e Matheus Moraes.

*Com informações da assessoria de imprensa.

