João Gomes e Nação Zumbi confirmam show em parceria na Virada do Recife

Apresentação, que ocorre nesta sábado (27), homenageia Chico Science

João Gomes e Nação Zumbi se unem em show da Virada do RecifeJoão Gomes e Nação Zumbi se unem em show da Virada do Recife - Foto: Reprdoução/Instagram

João Gomes subirá ao palco montado na Praia de Boa Viagem, neste sábado (27), acompanhado da banda Nação Zumbi. O encontro inédito faz parte da programação da Virada do Recife.

A apresentação será uma homenagem ao músico Chico Science, que completaria 60 anos em 2026. Unindo o piseiro ao manguebeat, o show coloca em cena diferentes gerações da música pernambucana.

A parceria foi confirmada nesta quinta-feira (25) pela organização do evento, mas os artistas já haviam entregado uma pista do encontro. Na última terça-feira (23), João Gomes e Nação Zumbi publicaram em seus perfis oficiais no Instagram uma foto que mostra o chapéu de vaqueiro do cantor de Serrita ao lado do chapéu “coquinho” de palha imortalizado por Chico Science. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por João Gomes ️ (@joaogomescantor)


A Virada Recife 2026 começa neste sábado (27), a partir das 19h, com Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê completando a noite. No domingo (28), sobem ao palco Anitta, Priscila Senna, Xand Avião, Raphaela Santos e PV Calado. Já na quarta-feira (31), a virada do ano será comandada por Alceu Valença, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Lipe Lucena e Matheus Moraes.

*Com informações da assessoria de imprensa. 

