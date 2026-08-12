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SHOWS João Gomes faz show gratuito com Zaynara e Os Garotin em São Paulo A apresentação é uma parceria entre a Natura e o Rock in Rio

João Gomes, Zaynara e Os Garotin se apresentam juntos em um show gratuito em São Paulo na próxima quinta-feira, 20. O encontro ocorre na Casa Natura Musical e será uma prévia do Palco Sunset do Rock in Rio 2026.

O local terá capacidade para 500 pessoas. Os ingressos gratuitos começam a ser disponibilizados pela Sympla nesta quarta-feira, 12, às 16h, com limite de uma entrada por CPF.

João Gomes é um dos principais nomes do piseiro e do forró da nova geração. Zaynara, cantora paraense, ganhou destaque com o beat melody, enquanto o trio carioca Os Garotin mistura soul, R&B, pop e ritmos brasileiros.

A apresentação é uma parceria entre a Natura e o Rock in Rio e tem curadoria de Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World. A proposta é antecipar em São Paulo a mistura de estilos que estará no Palco Sunset durante o festival.

Serviço

João Gomes part Zaynara e Os Garotin | Especial Palco Sunset

Quando: 20 de agosto, às 21h

Onde: Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, São Paulo/SP

Acesso gratuito mediante retirada de ingresso via Sympla



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