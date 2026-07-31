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FAMOSOS João Gomes ganha homenagem da esposa em aniversário à distância: "Você é meu tudo" Pernambucano está na Austrália para cumprir agenda de shows

João Gomes faz 24 anos nesta sexta-feira (31). E para comemorar, a esposa do cantor, Ary Mirelle, preparou uma surpresa à distância. Isto porque João está na Austrália.

Mas Ary recebeu uma ajudinha da equipe do artista. E conseguiu emocioná-lo: ao entrar no quarto do hotel onde está hospedado em Sidney, na Austrália, onde ele se prepara para fazer show, João Gomes encontrou balões pendurados no teto e uma monte de fotos dele e da família espalhadas pela cama.

No Instagram, outra homenagem. Ary publicou um registro da cena com um longo texto celebrando o aniversário do marido.

"Desde que te conheci, esse é primeiro aniversário seu que passamos longe", escreveu Ary Mirelle na publicação". "Mas você tá feliz, você tá realizado, você é conhecido mundialmente e as pessoas te amam em todos os lugares. Deus te abençoou e abençoa todos os dias, esse é o melhor presente. Sou muito feliz com você, você é o homem da minha vida, o amor da minha vida, você é minha casa, e eu amo cuidar de você e amo ser cuidada por você. Obrigada por ser um pai muito mais que bom para nossos filhos, eles te amam incondicionalmente", continuou.

Veja o registro a seguir:

'Tu tá chique, viu?'

Nesta quinta-feira (30), João Gomes fez um post no Instagram onde aparecia cantando "Palácios e castelos" à beira da Baía de Sidney, na capital australiana, com pontos turísticos famosos do local ao fundo, como a Ponte da Baía de Sidney e a Ópera de Sidney. O registro ganhou quase 150 mil likes. Nos comentários, um afago da esposa, Ary Mirelle: "Tu tá chique, viu?".

O cantor se apresenta neste sábado, 1º de agosto, no Hordern Pavilion, em Sidney. No dia seguinte, faz show no Fortitude Music Hall, em Brisbane, também na Austrália. Quando voltar ao Brasil, sua agenda passa por Fortaleza (8/8), Uberlândia (14/8), Santos (15/8) e Campinas (29/8).

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